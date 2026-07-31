Bắt giữ đối tượng “ngáo rượu” dùng gạch đá ném vào nhà dân

Thông tin từ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Tổ công tác của Đội Cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động vừa kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng “ngáo rượu” gây mất an ninh trật tự trên địa bàn phường Quảng Phú.

Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát cơ động khống chế đối tượng Bùi Duy Phúc đưa về trụ sở đơn vị.

Trước đó, khoảng 23h45 ngày 24/7/2026, tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa do Trung tá Trần Văn Thái làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường Trịnh Kiểm, phường Quảng Phú thì phát hiện một đối tượng có biểu hiện say rượu, dùng gạch đá ném vào nhà dân, gây mất an ninh trật tự.

Ngay lập tức, tổ tuần tra, kiểm soát đã tiếp cận, khống chế, bắt giữ đối tượng và liên hệ với Công an phường Quảng Phú để phối hợp xử lý.

Tại trụ sở Công an phường Quảng Phú, qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Bùi Duy Phúc, sinh năm 1989, ở ngõ 52 đường Lương Đắc Bằng, phường Hạc Thành. Do nghiện rượu, mỗi lần say, Phúc mang theo dao, gạch đá ném vào nhà dân.

Ngày 24/7, Bùi Duy Phúc đi ra quán bia gần Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh để mua rượu, sau đó mang ra quán internet trên đường Phạm Vấn, phường Hạc Thành để chơi game và uống rượu một mình trong quán.

Đến khoảng 21h, Phúc mang theo đá và điếu cày tấn công vào nhà anh P.V.H ở đường Trịnh Kiểm, phường Quảng Phú. Sau khi bị anh H đuổi, Phúc chạy về ngôi nhà hoang trên đường Trịnh Kiểm, cầm 2 con dao quay lại để đe dọa anh H.

Trong khi anh H đóng cửa ở trong nhà để đảm bảo an toàn, Phúc vẫn ngồi bên đường dùng gạch đá ném vào nhà. Lực lượng tuần tra, kiểm soát của Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời phát hiện, khống chế bắt giữ và bàn giao đối tượng cho Công an phường Quảng Phú xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Thanh (CTV)