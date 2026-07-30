Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải trong bảo đảm an toàn giao thông đường bộ

Sáng 30/7, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại với hơn 100 doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa bằng ô tô.

Tại hội nghị, đại diện Phòng CSGT đã trình chiếu các video, clip về những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; phân tích nguyên nhân, hậu quả và tuyên truyền các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải trong quản lý lái xe, phương tiện và công tác phối hợp giải quyết tai nạn giao thông.

Các doanh nghiệp và lái xe cũng trao đổi, nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định về kích thước thành thùng xe, các trường hợp tạm giữ phương tiện, quy định trừ điểm giấy phép lái xe...

Đại diện các doanh nghiệp ký cam kết chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải và trật tự ATGT.

Đại diện Phòng CSGT đã trực tiếp giải đáp, đồng thời khẳng định việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện trên tinh thần “thượng tôn pháp luật”, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh vận tải minh bạch, bình đẳng, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Kết thúc hội nghị, các doanh nghiệp và lái xe đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh vận tải, qua đó góp phần phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải.

Khánh Huyền