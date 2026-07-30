Thực hiện cao điểm trong 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Đề án 06 ký Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP ngày 29/7/2026 ban hành Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Thông báo số 24-TB/CQTTBCĐ, Thông báo số 25-TB/CQTTBCĐ và Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW.

Xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Ảnh VGP

Kế hoạch xác định đợt cao điểm kéo dài 100 ngày làm việc, từ ngày 11/7 đến hết ngày 30/11/2026, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số, tạo chuyển biến thực chất trong quản trị, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo Kế hoạch ban hành kèm Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP ngày 29/7/2026 của Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ, mục tiêu của đợt cao điểm là cụ thể hóa đầy đủ, đồng bộ và triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 24-TB/CQTTBCĐ, Thông báo số 25-TB/CQTTBCĐ và Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW. Trọng tâm là xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, nhiệm vụ cấp bách, nhiệm vụ chậm tiến độ về chuyển đổi số; đồng thời tạo chuyển biến rõ nét trong phương thức quản trị, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước trên nền tảng dữ liệu số và công nghệ số.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu thiết lập kỷ luật thống nhất trong quản trị dữ liệu, hạ tầng số, nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, cát cứ dữ liệu, trùng lặp hệ thống và chậm giải ngân nguồn lực. Dữ liệu sau khi tạo lập phải được xác thực, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả, góp phần thay thế giấy tờ, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Đợt cao điểm được triển khai đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Nội dung tập trung xử lý các điểm nghẽn thuộc 10 nhóm vấn đề lớn, gồm: thể chế; hạ tầng số; dữ liệu số; nền tảng số; dịch vụ công trực tuyến; kinh tế số; xã hội số; nguồn nhân lực; tài chính, giải ngân; kỷ luật thực thi và tuân thủ.

Để đạt được các mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo của Chính phủ đưa ra các nhiệm vụ cụ thể yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện.

Kế hoạch nêu rõ, thực hiện cao điểm trong 100 ngày làm việc, từ ngày 11 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026. Đối với nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành sau ngày 30 tháng 11 năm 2026, cơ quan chủ trì phải hoàn thành đầy đủ các sản phẩm trung gian và điều kiện triển khai thuộc giai đoạn 100 ngày theo yêu cầu tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này; đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện theo thời hạn được giao.

Kế hoạch yêu cầu việc triển khai phải bảo đảm phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tiến độ, chất lượng, sản phẩm và kết quả thực hiện; chủ động bố trí nguồn lực, xử lý các nhiệm vụ chậm tiến độ, không đùn đẩy trách nhiệm hoặc chờ nhắc việc.

Theo Kế hoạch, Bộ Công an - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của Chính phủ được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, điều phối việc thực hiện; xây dựng bảng điều hành, thiết lập cơ chế cảnh báo sớm và tổng hợp báo cáo hằng tuần, hằng tháng.

Việc kiểm tra, đánh giá kết quả sẽ dựa trên sản phẩm đầu ra, dữ liệu vận hành và trải nghiệm của người sử dụng, thay vì chỉ đánh giá theo tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ.

LP