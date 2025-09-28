Công an Thanh Hóa triển khai các giải pháp ứng phó bão số 10

Thực hiện Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với bão số 10 (Bualoi), Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị công an trong tỉnh tập trung cao độ, với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để kịp thời ứng phó, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn cho Nhân dân là trên hết, trước hết.

Lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền.

Đối với công an cấp xã, cần chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng và triển khai phương án di dời dân cư tại những vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến các địa điểm an toàn. Đồng thời phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào nơi tranh trú bão an toàn; hỗ trợ người dân gia cố, chằng, chống nhà cửa, cắt cây, tỉa cành cho hệ thống cây xanh, hệ thống điện, bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở, dân quân, thanh niên xung kích và các tổ chức đoàn thể tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực trũng thấp, nước ngập sâu, nước chảy xiết, cửa sông, cửa biển, vùng đê xung yếu...; các điểm ngầm, tràn, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở để cắm biển cảnh báo và phối hợp tổ chức trực 24/24 giờ, tuyệt đối không để người và phương tiện lưu thông khi không bảo đảm an toàn.

Công an xã Tân Tiến phối hợp với công ty điện lực cắt tỉa các cành cây to có nguy cơ gãy đổ trước khi bão đổ bộ.

Công an 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh thành lập các tổ công tác trực tiếp đi tuyên truyền, nhắc nhở Nhân dân về phòng, chống bão số 10 và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thông tin về tình hình cơn bão, tình hình mưa lớn và cách phòng, chống thiên tai trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường để Nhân dân chủ động ứng phó kịp thời.

Các đơn vị tổ chức kiểm tra lại toàn bộ trụ sở cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trụ sở tại các khu vực vùng xung yếu có nguy cơ cao bị ngập lụt, sạt lở để tổ chức gia cố và có phương án di dời tài sản, trang thiết bị hồ sơ, tài liệu đến các vị trí an toàn tuyệt đối không để hư hỏng, mất mát.

Chủ động chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, xăng dầu và các trang thiết bị thiết yếu; các phương tiện, trang thiết bị cứu hộ cứu nạn như xuồng máy, ca nô, áo phao, đèn pin... để sẵn sàng ứng cứu khi có nhu cầu.

