Cơn sốt vé trận Đội tuyển Việt Nam ra mắt cầu thủ mới nhập tịch; Pháp lo lắng trước chấn thương của Kylian Mbappe

Pháp đánh bại Morocco, ghi danh vào bán kết World Cup 2026; FIFA nâng án treo giò, tuyển Anh khủng hoảng nhân sự trước đại chiến với Na Uy; Tâm điểm tứ kết World Cup 2026: Tây Ban Nha đối đầu Bỉ... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (10/7).

Cơn sốt vé trận Đội tuyển Việt Nam ra mắt cầu thủ mới nhập tịch

Trận giao hữu giữa Đội tuyển Việt Nam và Myanmar diễn ra vào ngày 18/7 trên sân Thái Nguyên đang tạo nên sức hút cực lớn. Chỉ sau hơn một ngày mở bán trực tuyến qua ứng dụng Techcombank OneU, toàn bộ vé mệnh giá cao nhất 300.000 đồng đã được bán hết, các hạng vé còn lại cũng đang “cháy” hàng.

Sự quan tâm đặc biệt này đến từ việc người hâm mộ muốn chứng kiến màn trình diễn của những ngôi sao hàng đầu cùng dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Tài Lộc.

Đây được xem là bài tổng duyệt quan trọng của HLV Kim Sang Sik trước thềm AFF Cup 2026, hứa hẹn sẽ mang đến bầu không khí cuồng nhiệt khi “Rồng vàng” lần đầu thi đấu tại xứ Chè.

Pháp đánh bại Morocco, ghi danh vào bán kết World Cup 2026

Rạng sáng 10/7, đội tuyển Pháp đã xuất sắc vượt qua Morocco với tỷ số 2-0 trong trận tứ kết World Cup 2026 tại Boston.

Kylian Mbappe (10) ăn mừng bàn mở tỷ số cho Pháp trong trận tứ kết World Cup 2026 gặp Morocco. Ảnh: AP

Mặc dù Kylian Mbappe sớm bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền ở hiệp một, nhưng chính anh đã chuộc lỗi bằng siêu phẩm cứa lòng mở tỷ số ở phút 60. Không dừng lại ở đó, ngôi sao người Pháp tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo đẳng cấp để Ousmane Dembele nhân đôi cách biệt chỉ 6 phút sau đó.

Chiến thắng thuyết phục này giúp “Les Bleus” duy trì chuỗi trận ấn tượng và tiến thẳng vào bán kết, tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu thế giới lần thứ ba liên tiếp. Đối thủ tiếp theo của Pháp sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ.

Pháp lo lắng trước chấn thương của Kylian Mbappe

Niềm vui chiến thắng của đội tuyển Pháp trước Morocco tại tứ kết World Cup 2026 không trọn vẹn khi đội trưởng Kylian Mbappe gặp vấn đề về sức khỏe.

Mbappe rời sân phút 75 do chấn thương. Ảnh: REUTERS

Ở phút 76, ngôi sao 27 tuổi bất ngờ tỏ ra đau đớn và phải rời sân dù không va chạm với cầu thủ đối phương. Hình ảnh Mbappe ngồi ngoài sân với phần mu bàn chân phải được chườm đá khiến người hâm mộ lo ngại về khả năng ra sân của anh ở trận bán kết sắp tới.

Dù Mbappe vẫn có thể tự di chuyển, việc anh phải rời sân sớm đang đặt ra dấu hỏi lớn cho sức mạnh của “Les Bleus”. Sự vắng mặt của Mbappe sẽ là tổn thất vô cùng nặng nề cho tham vọng chinh phục chức vô địch thế giới của Pháp.

FIFA nâng án treo giò, tuyển Anh khủng hoảng nhân sự trước đại chiến với Na Uy

Tuyển Anh đang đối mặt với khó khăn lớn trước trận tứ kết World Cup 2026 gặp Na Uy khi FIFA bất ngờ nâng án phạt dành cho Jarell Quansah từ một lên hai trận treo giò.

Cú vào bóng khiến Quansah nhận thẻ đỏ. Ảnh: Getty

Hậu vệ thuộc biên chế Liverpool nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm ở trận thắng Mexico, đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt cả tại trận tứ kết và bán kết (nếu Anh đi tiếp). Sự thiếu hụt nhân sự này khiến HLV Thomas Tuchel rơi vào thế khó, đặc biệt khi vị trí hậu vệ phải đang rơi vào tình trạng “báo động” với chấn thương của Reece James.

Quansah chỉ có thể tiếp tục thi đấu ở World Cup 2026 nếu tuyển Anh vào chung kết. Ảnh: Getty

Trước sự cứng rắn của FIFA, HLV Tuchel đã bày tỏ sự hoài nghi về tính nhất quán trong các quyết định kỷ luật, trong khi Liên đoàn Bóng đá Anh đang cân nhắc khả năng kháng cáo.

Tâm điểm tứ kết World Cup 2026: Tây Ban Nha đối đầu Bỉ

Vòng tứ kết World Cup 2026 tiếp tục diễn ra cuộc so tài đầy kịch tính giữa Tây Ban Nha và Bỉ vào lúc 2h00 ngày 11/7 trên sân SoFi (Mỹ).

Tây Ban Nha giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026. Ảnh: Getty

“La Roja” đang gây ấn tượng mạnh với kỷ lục chưa để thủng lưới bàn nào tại giải đấu, cùng hàng phòng ngự vững chắc được đánh giá cao nhất lịch sử. Trong khi đó, sau khởi đầu không mấy suôn sẻ, Bỉ đang cho thấy phong độ hồi sinh đầy mạnh mẽ, đặc biệt là chiến thắng thuyết phục trước chủ nhà Mỹ tại vòng 1/8.

Với lịch sử đối đầu áp đảo (bất bại 11 trận gần nhất), Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn, nhưng Bỉ với thủ lĩnh Kevin De Bruyne hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ. Trận đấu hứa hẹn là màn đấu trí chiến thuật hấp dẫn để xác định tấm vé vào bán kết.

HS