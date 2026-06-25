Cơ quan an ninh tình báo Mỹ mất quyền truy cập vào AI của Anthropic

Bất đồng giữa công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ tác động đến một trong những chương trình trí tuệ nhân (AI) được cộng đồng tình báo Mỹ theo dõi sát sao, trong bối cảnh các cơ quan an ninh ngày càng phụ thuộc vào AI để phát hiện nguy cơ an ninh mạng, phân tích tình báo và tăng cường năng lực phòng thủ số.

Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) mất quyền truy cập vào mô hình trí tuệ nhân tạo Mythos tiên tiến của Anthropic. Ảnh: RT.

Theo báo New York Times, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã mất quyền truy cập vào mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến Mythos 5 của Anthropic trong quá trình sử dụng công cụ này để tìm kiếm các lỗ hổng phần mềm.

Trong khi đó, hãng tin AP dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, trong quá trình thử nghiệm, mô hình AI này đã phát hiện các lỗ hổng trong những mạng lưới chính phủ có mức độ bảo mật cao “chỉ trong vài giờ”.

Trong bối cảnh các cơ quan an ninh Mỹ ngày càng phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ phát hiện nguy cơ tấn công mạng, phân tích thông tin tình báo và tăng cường năng lực phòng thủ số, việc gián đoạn này được đánh giá là đáng chú ý.

Diễn biến mới này cũng cho thấy một thực tế phức tạp trong cách tiếp cận của Washington đối với trí tuệ nhân tạo. Một mặt, giới chức Mỹ thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng AI trong lĩnh vực an ninh mạng và tình báo; mặt khác, những bất đồng riêng rẽ với các doanh nghiệp công nghệ lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận các công cụ mà giới phân tích tình báo đánh giá cao về hiệu quả.

Công nghệ AI của Anthropic ngày càng được triển khai trong các mạng lưới chính phủ được phân loại bí mật và tích hợp vào công tác an ninh quốc gia của Mỹ, với các mô hình được sử dụng cho phân tích tình báo, lập kế hoạch tác chiến và hoạt động mạng.

Tuy nhiên, vào tháng Hai, Bộ Chiến tranh đã xếp Anthropic vào nhóm “rủi ro chuỗi cung ứng” sau khi công ty từ chối gỡ bỏ các hạn chế đối với một số ứng dụng quân sự của hệ thống AI. Công ty cho biết họ phản đối việc giám sát nội địa trên diện rộng và các loại vũ khí tự động hoàn toàn. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các cơ quan liên bang loại bỏ dần công nghệ của Anthropic trong thời hạn sáu tháng.

Anthropic đã khởi kiện chính phủ, cho rằng các biện pháp này là hành động trả đũa trái pháp luật đối với việc họ từ chối nới lỏng các biện pháp bảo vệ trong việc sử dụng AI cho mục đích quân sự.

Các diễn biến này xảy ra trong bối cảnh các nhà nghiên cứu, lãnh đạo công nghệ và quan chức an ninh liên tục cảnh báo rằng, các hệ thống AI đang được tích hợp vào hoạt động quân sự và tình báo với tốc độ nhanh hơn khả năng thích ứng của các chính phủ và thể chế. Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng những công cụ có thể tăng cường năng lực phòng thủ mạng cũng có thể bị lợi dụng để tự động hóa tấn công và giảm rào cản cho các tác nhân xấu.

Hôm 22/6, các chuyên gia an ninh mạng thuộc liên minh tình báo Five Eyes gồm Mỹ, Anh, Australia, Canada và New Zealand đã cảnh báo rằng các mô hình AI phát triển nhanh có thể sớm cho phép tin tặc gây gián đoạn hoạt động của các chính phủ, doanh nghiệp và hạ tầng trọng yếu trên quy mô toàn cầu.

Thúy Hà