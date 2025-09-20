Cổ Lũng tích cực phát triển kinh tế nông nghiệp

Xã Cổ Lũng được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị hành chính Cổ Lũng và Lũng Cao. Với đặc thù 98% dân số là đồng bào dân tộc Thái sinh sống, đời sống của người dân nơi đây trước kia còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp truyền thống. Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, cùng sự đồng lòng của Nhân dân, xã Cổ Lũng đã dần khẳng định hướng đi trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.

Cánh đồng sản xuất lúa tập trung cho năng suất cao ở thôn Bố.

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế được triển khai đồng bộ, từ phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực, đến bảo vệ và phát triển rừng, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm theo hướng khai thác tiềm năng sẵn có, nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Một trong những hướng đi nổi bật, mang tính đặc trưng chính là phát triển đàn vịt Cổ Lũng - giống vịt bản địa quý hiếm, còn gọi là vịt Quốc Thành hay vịt Mường Khoòng. Trước kia, người dân chủ yếu nuôi vịt nhỏ lẻ, bán lẻ tại chợ hoặc phụ thuộc thương lái, đầu ra không ổn định. Nhận thấy tiềm năng kinh tế từ giống vịt này, xã đã vận động các hộ chăn nuôi liên kết thành lập HTX chăn nuôi vịt Cổ Lũng với sự tham gia của hơn 30 hộ. Anh Hà Văn Sinh, thành viên Hội đồng quản trị HTX chăn nuôi vịt Cổ Lũng chia sẻ: “Gia đình tôi trung bình mỗi năm nuôi gối vụ 3 lứa, với khoảng gần 1.000 con. Trước đây, việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, phụ thuộc vào thương lái. Từ khi thành lập HTX, chúng tôi có cơ hội liên kết với các cơ sở du lịch cộng đồng trong xã và khu vực Pù Luông để cung cấp vịt thương phẩm phục vụ du khách, đầu ra ổn định hơn, giá trị sản phẩm được nâng lên rõ rệt”.

Không chỉ dừng lại ở việc duy trì, xã còn chủ động kêu gọi doanh nghiệp, HTX đầu tư phát triển giống vịt đặc sản này theo hướng hàng hóa, nâng tầm thành sản phẩm OCOP. Đến nay, vịt Cổ Lũng đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, trở thành thương hiệu nông sản tiêu biểu, góp phần nâng cao thu nhập cho hàng trăm hộ dân. Nhiều hộ đã mạnh dạn mở rộng quy mô, kết hợp chăn nuôi với dịch vụ du lịch cộng đồng, vừa bán sản phẩm tại chỗ, vừa quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Song song với chăn nuôi, xã Cổ Lũng chú trọng sản xuất nông nghiệp truyền thống, trong đó có lúa ruộng bậc thang. Hàng năm, xã duy trì diện tích gieo cấy hơn 670ha lúa, đóng vai trò đảm bảo an ninh lương thực. Để nâng cao năng suất, xã đã tích cực vận động người dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa các giống lúa mới năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; triển khai gieo cấy hàng rộng hàng hẹp, sử dụng phân viên nén dúi sâu trên 80% diện tích. Nhờ đó, năng suất lúa được nâng lên, góp phần cải thiện đời sống, đồng thời giữ gìn cảnh quan ruộng bậc thang.

Công tác bảo vệ và phát triển rừng cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Với diện tích rừng tự nhiên hiện có, xã khuyến khích người dân khoanh nuôi, trồng mới, đồng thời triển khai nghiêm túc công tác tuần tra, kiểm soát để giữ gìn an ninh rừng. Xã đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 84,3%, đồng thời phát triển cây dược liệu, cây dưới tán rừng, kết hợp trồng rừng sản xuất với trồng rừng phòng hộ. Đây không chỉ là giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái, mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.

Theo Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng Lê Văn Hoài, "những năm tới xã xác định tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng khoa học - kỹ thuật hiện đại, mở rộng liên kết sản xuất và tiêu thụ, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Xã không chỉ duy trì và mở rộng vùng cây trồng chủ lực mà còn phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, giám sát dịch bệnh chặt chẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm. Xã cũng đặc biệt quan tâm phát triển các sản phẩm nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng. Để tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp, xã đã tích cực huy động mọi nguồn lực từ xã hội, lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh và sự đồng hành của doanh nghiệp. Từ nguồn lực đó, xã tập trung ưu tiên đầu tư hạ tầng nông thôn, mở rộng đường giao thông, thủy lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân"...

Với sự phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, diện mạo xã vùng cao Cổ Lũng đang ngày càng đổi thay, chất lượng cuộc sống của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã được nâng lên, góp phần thúc đẩy XDNTM.

Bài và ảnh: Hải Đăng