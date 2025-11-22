Cô giáo “truyền lửa” đam mê học ngoại ngữ

Với tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, cô giáo Đỗ Thị Quyên, giáo viên môn tiếng Anh, Trường THCS Lê Đình Chinh, xã Ngọc Lặc đã nỗ lực “truyền lửa” đam mê học ngoại ngữ cho học sinh.

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp chuyên sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Hồng Đức, cô Đỗ Thị Quyên được phân công công tác tại Trường THCS Ngọc Khê, sau đó chuyển về Trường Tiểu học và THCS Lê Đình Chinh. Từ tháng 10/2015 đến nay, cô công tác tại Trường THCS Lê Đình Chinh.

Với tâm niệm làm sao để học sinh yêu thích học ngoại ngữ, vượt qua các kỳ thi đạt kết quả cao, biết vận dụng vào thực tiễn, cô đã chủ động đổi mới phương pháp dạy học, mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng; kết hợp với việc giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh để củng cố kiến thức trọng tâm và rèn kỹ năng thực hành. Bên cạnh đó, cô còn chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Những kiến thức, kỹ năng mới được cô áp dụng phù hợp với đặc điểm tâm lý của học sinh. Nhờ vậy, tiết học tiếng Anh của cô trở nên sinh động, giúp học sinh có hứng thú học tập.

Cô Đỗ Thị Quyên chia sẻ: "Thời gian học trên lớp quá ít để cho học sinh thực hành kỹ năng nghe, nói, viết, trong khi thời gian học ở nhà của học sinh hầu hết không có người hướng dẫn. Vì vậy, nhiều học trò thấy môn tiếng Anh khó học và học đối phó. Hiểu được điều này, tôi luôn đồng hành gần gũi, động viên, khích lệ các em. Chủ động thiết kế bài giảng cho các tiết học theo kiểu “học mà chơi - chơi mà học” để tạo sự hứng khởi giúp các em tiếp thu kiến thức nhẹ nhàng và có động lực tiếp tục học tập".

Bên cạnh công tác giảng dạy, cô Đỗ Thị Quyên còn được Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc trước đây tin tưởng giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Anh trong nhiều năm. Bằng sự tận tâm, phương pháp giảng dạy khoa học, đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh của Trường THCS Lê Đình Chinh do cô Quyên bồi dưỡng nhiều năm đoạt giải cao. Năm học 2024-2025, trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh bậc THCS, cô có 2 học sinh đoạt giải; 26 học sinh đoạt giải trong kỳ thi Olympic tiếng Anh qua mạng Internet vòng cấp tỉnh, trong đó có 8 giải nhất, 4 giải nhì; có 1 học sinh đoạt 2 huy chương cuộc thi Olympic tiếng Anh qua mạng Internet vòng cấp quốc gia...

“Để việc bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao, giáo viên phải có sự đam mê, tận tụy, bền bỉ tìm tòi, cập nhật kiến thức mới. Đặc biệt, phải tìm ra những phương pháp giảng dạy phù hợp để người học lĩnh hội kiến thức. Ngoài ra, giáo viên phải tạo cho học sinh tâm lý vững vàng khi bước vào các cuộc thi”, cô Quyên chia sẻ.

Ngoài thời gian trên lớp, cô giáo Đỗ Thị Quyên luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nghiên cứu khoa học gắn với việc đổi mới phương pháp dạy học. Hơn 20 năm công tác, cô đã có 4 sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có 2 sáng kiến đạt loại B và C cấp tỉnh.

Bài và ảnh: Anh Xuân