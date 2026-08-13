CLB Vovinam xã Lam Sơn giành nhất toàn đoàn tại Giải Vovinam các CLB tỉnh Thanh Hóa mở rộng - Cúp Tiến Nông

Sau 3 ngày tranh tài, sáng 13/8, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã diễn ra những nội dung thi đấu cuối cùng, lễ bế mạc, trao giải cho các vận động viên (VĐV), CLB xuất sắc tham gia Giải Vovinam các Câu lạc bộ (CLB) tỉnh Thanh Hóa mở rộng - Cúp Tiến Nông năm 2026.

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các câu lạc bộ.

Giải do Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông tổ chức.

Trong những ngày diễn ra giải, hơn 500 võ sinh đến từ 26 CLB trong tỉnh và 6 CLB ngoài tỉnh đã mang đến một bức tranh sinh động về sức sống của môn võ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

VĐV tranh tài ở trận chung kết nội dung đối kháng hạng cân 45 - 50 kg nữ.

Việc các đơn vị ngoài tỉnh hào hứng đăng ký tham gia giải cho thấy sự đánh giá rất cao của cộng đồng võ thuật toàn quốc đối với năng lực tổ chức, chất lượng chuyên môn cũng như sự phát triển bài bản của phong trào Vovinam tại Thanh Hóa trong những năm qua.

Ban Tổ chức trao giải ở nội dung quyền cho các VĐV.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao huy chương cho các VĐV có thành tích cao ở các nội dung thi quyền và các hạng cân đối kháng ở các nhóm tuổi cùng những tập thể có thành tích xuất sắc nhất.

Chung cuộc CLB Vovinam xã Lam Sơn với lực lượng đồng đều và chất lượng đã giành 14 HCV, 8 HCB và 8 HCĐ, xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn; giải nhì toàn đoàn thuộc về CLB Vovinam phường Sầm Sơn với 5 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ; với 4 HCV, 8 HCB và 4 HCĐ CLB Vovinam xã Hoằng Hóa giành giải ba toàn đoàn.

Anh Tuân