Giải Vovinam các CLB tỉnh Thanh Hóa mở rộng - Cúp Tiến Nông diễn ra từ ngày 10 đến 13/8

Sáng 5/8, Ban Tổ chức Giải Vovinam các Câu lạc bộ (CLB) tỉnh Thanh Hóa mở rộng - Cúp Tiến Nông năm 2026 tổ chức họp triển khai thống nhất các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cho giải đấu.

Quang cảnh cuộc họp.

Giải do Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, diễn ra từ ngày 10 đến 13/8 tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, với sự tham gia của 32 CLB trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Giải đấu năm nay dự kiến quy tụ gần 600 võ sinh đến từ các 26 CLB trong tỉnh và 6 CLB ngoài tỉnh. Các VĐV tranh tài ở các nội dung thi quyền và các hạng cân đối kháng ở các nhóm tuổi 7-11, 12-15, 16-18 và 19-25. Giải có tổng số 42 bộ huy chương gồm: 64 huy chương vàng, 64 huy chương bạc và 92 huy chương đồng.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn, bồi dưỡng các vận động viên có triển vọng tham dự các giải khu vực và toàn quốc; đồng thời đánh giá chất lượng đào tạo của các CLB, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện Vovinam trong thanh, thiếu niên trong và ngoài tỉnh.

Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong cho biết: Nếu như các giải trước đây chỉ có các CLB trong tỉnh tham gia thì năm nay giải lần đầu được mở rộng với sự tham gia của nhiều CLB ngoài tỉnh, hứa hẹn nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Vovinam và văn hóa xứ Thanh tới bạn bè trong cả nước.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức đã thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức, kịch bản điều hành, phân công nhiệm vụ cho các tiêu bản chuyên môn và từng thành viên Ban Tổ chức nhằm chuẩn bị điều kiện tốt nhất, đảm bảo giải diễn ra an toàn, nghiêm túc và hiệu quả.

Anh Tuân