CLB Công an Hà Nội được chào đón nồng nhiệt sau tấm vé lịch sử dự Cúp C1 châu Á; Xavi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan

Đình Bắc dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026; PSG đánh bại Aston Villa để lần thứ hai liên tiếp vô địch Siêu cúp châu Âu; Xavi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (13/8).

Đình Bắc dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026

Trang chủ ASEAN United đánh giá tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với 5 bàn thắng sau vòng bảng. Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp còn lại của anh là Paulo Josue (Malaysia) và Ilhan Fandi (Singapore) với cùng 3 pha lập công.

Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ đang chiếm ưu thế trong cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026. Ảnh: ASEAN United FC

Bên cạnh dấu ấn cá nhân của Đình Bắc, tuyển Việt Nam cũng thể hiện sự áp đảo khi dẫn đầu giải đấu về tổng số cú sút (74 lần) và tỷ lệ chuyền bóng chính xác (88%). Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào vòng bán kết gặp Malaysia vào các ngày 16/8 và 19/8, trong khi cặp đấu còn lại diễn ra giữa Thái Lan và Singapore.

CLB Công an Hà Nội được chào đón nồng nhiệt tại sân bay Nội Bài sau tấm vé lịch sử dự Cúp C1 châu Á

Đêm 12/8, đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội dẫn đầu cùng đông đảo người hâm mộ đã ra sân bay Nội Bài để chào đón và chúc mừng CLB Công an Hà Nội trở về nước.

CLB Công an Hà Nội được chào đón nồng nhiệt tại sân bay Nội Bài.

Trước đó, thầy trò HLV Mano Polking đã tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại chủ nhà Adelaide United (Australia) với tỷ số 2-0 trong trận play-off để chính thức giành vé tham dự vòng bảng AFC Champions League Elite 2026/27.

Thành tích vang dội này không chỉ là niềm tự hào của riêng đội bóng ngành công an mà còn đánh dấu bước tiến lớn của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.

PSG đánh bại Aston Villa để lần thứ hai liên tiếp vô địch Siêu cúp châu Âu

Rạng sáng 13/8, Paris Saint-Germain (PSG) đã vượt qua Aston Villa với tỷ số 2-1 trên sân Salzburg (Áo) để giành chức vô địch Siêu cúp châu Âu năm thứ hai liên tiếp.

Khvicha Kvaratskhelia mở tỷ số cho PSG. Ảnh: Reuters

Khvicha Kvaratskhelia là người mở tỷ số cho đại diện nước Pháp ở phút 20 trước khi chân sút 17 tuổi Brian Madjo lập kỷ lục lịch sử với bàn gỡ hòa cho Aston Villa ngay trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Desire Doue ghi bàn thắng quan trọng ở phút 61 sau khi VAR can thiệp để ấn định chiến thắng 2-1 cho PSG.

Dù rất nỗ lực ở những phút cuối, đoàn quân của HLV Unai Emery không thể lật ngược tình thế trước nhà vô địch Champions League, qua đó giúp PSG củng cố vị thế thống trị với 11 trận bất bại liên tiếp trước các CLB Anh.

Xavi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan

Theo thông tin từ Sky Sports, cựu thuyền trưởng Barcelona Xavi Hernandez đã đạt thỏa thuận và hoàn tất thủ tục ký kết để chính thức trở thành tân HLV trưởng đội tuyển Hà Lan, kế nhiệm Ronald Koeman sau khi World Cup 2026 khép lại.

Xavi lần đầu dẫn dắt một tuyển quốc gia.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp chiến lược gia người Tây Ban Nha đảm nhận công việc tại cấp độ đội tuyển quốc gia.

Việc tiếp quản một tập thể giàu tài năng được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới đầy hứa hẹn, nơi Xavi mang triết lý kiểm soát bóng và bóng đá tấn công đặc trưng áp dụng lên “Cơn lốc màu da cam”, qua đó giúp đội bóng hướng tới những danh hiệu lớn trong tương lai.

HS