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Chuyên gia và người nuôi tôm trao đổi về giải pháp chuyển đổi số trong sản xuất

Thanh Tâm
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(Baothanhhoa.vn) - Trước áp lực của biến đổi khí hậu, dịch bệnh và yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, chuyển đổi số được xem là chìa khóa để ngành tôm phát triển bền vững.

Chuyên gia và người nuôi tôm trao đổi về giải pháp chuyển đổi số trong sản xuất

Trước áp lực của biến đổi khí hậu, dịch bệnh và yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, chuyển đổi số được xem là chìa khóa để ngành tôm phát triển bền vững.

Đây cũng là nội dung được các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và người nuôi tôm tập trung trao đổi tại Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp do Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Hoằng Châu tổ chức sáng 1/7.

Chuyên gia và người nuôi tôm trao đổi về giải pháp chuyển đổi số trong sản xuất

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao 29ha của một doanh nghiệp trên địa bàn phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa hiện có khoảng 4.200ha nuôi tôm nước lợ, trong đó 1.000ha nuôi tôm thẻ chân trắng.

Ứng dụng công nghệ cao đang mang lại hiệu quả rõ nét khi 250ha nuôi trong nhà màng, nhà lưới đạt năng suất 25 - 30 tấn/ha/vụ, cao hơn nhiều so với nuôi thâm canh (10 - 20 tấn/ha/vụ) và nuôi quảng canh (0,5-1 tấn/ha/vụ). Nhiều mô hình nuôi siêu thâm canh đạt 30 - 50 tấn/ha/vụ, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi ha.

Tuy nhiên, trước áp lực từ biến đổi khí hậu, dịch bệnh, chi phí sản xuất tăng và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả và phát triển nghề nuôi tôm bền vững.

Chuyên gia và người nuôi tôm trao đổi về giải pháp chuyển đổi số trong sản xuất

Các đại biểu dự diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã phân tích thực trạng phát triển nghề nuôi tôm nước lợ, thảo luận các giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý vùng nuôi, giám sát môi trường, cảnh báo dịch bệnh, quản lý quy trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Nhiều mô hình nuôi tôm công nghệ cao, nuôi tuần hoàn, nuôi sinh thái gắn với giảm phát thải được giới thiệu tại diễn đàn thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp, người nuôi tôm.

Chuyên gia và người nuôi tôm trao đổi về giải pháp chuyển đổi số trong sản xuất

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Cường phát biểu tại diễn đàn.

Đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ nuôi tôm cũng trao đổi một số nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển nuôi tôm bền vững; nuôi tôm ít phát thải gắn với bảo vệ môi trường; quản lý dịch bệnh, dinh dưỡng và thức ăn cho tôm.

Các chuyên gia, thành viên Ban cố vấn chương trình đã trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc, đồng thời tư vấn các giải pháp, mô hình sản xuất phù hợp, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển nghề nuôi tôm theo hướng hiện đại, bền vững.

Chuyên gia và người nuôi tôm trao đổi về giải pháp chuyển đổi số trong sản xuất

Ban cố vấn trả lời, giải đáp câu hỏi của các đại biểu.

Thông qua diễn đàn, nhiều giải pháp thiết thực về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao và tổ chức sản xuất đã được chia sẻ, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn ngành nuôi tôm.

Đây cũng là cơ hội để tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người nuôi, từng bước thúc đẩy phát triển nghề nuôi tôm Thanh Hóa theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Thanh Tâm

Từ khóa:

#Chuyển đổi số #Bền vững #Trung tâm Khuyến nông #Thanh hóa #Doanh nghiệp #Diễn đàn khuyến nông #Chuyên gia #Nuôi tôm công nghệ cao #ứng dụng công nghệ cao #Quản lý

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