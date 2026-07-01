Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Trong XDNTM, chuyển đổi số (CĐS) không còn là khái niệm mang tính định hướng mà đã được cụ thể hóa bằng nhiều ứng dụng, việc làm thiết thực. Từ đó, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nhân viên HTX nông dược Sống Hạnh Phúc, xã Cẩm Thạch thực hiện livestream bán sản phẩm.

Xác định CĐS là khâu đột phá trong XDNTM, xã Triệu Sơn đã xây dựng chính quyền số và phát triển hình mẫu “Công dân số”, cam kết “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Xã đã phát huy tối đa vai trò nòng cốt của tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tập trung hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính, thanh toán không dùng tiền mặt... Đồng thời, phát động phong trào thi đua CĐS, ứng dụng khoa học công nghệ trong các cơ quan, đơn vị, trường học; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân.

Để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới, trong đó, đưa vào sử dụng Kiosk thông minh, được xem là một điểm nhấn quan trọng trong quá trình cải cách thủ tục hành chính. Các thông tin liên quan đến thủ tục, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí... đều được niêm yết công khai, minh bạch trên hệ thống. Xã còn đưa robot AI vào hoạt động để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Robot AI sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, có khả năng giao tiếp, tư vấn, hướng dẫn người dân lấy số thứ tự, quét mã QR tra cứu thông tin và chỉ đường tới quầy tiếp nhận hồ sơ phù hợp... Những giải pháp trên đã tạo điều kiện để người dân, nhất là người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ có thể dễ dàng theo dõi và giám sát, thực hiện thủ tục hành chính nhanh, dễ hiểu. Ông Lê Xuân Dũng, người dân xã Triệu Sơn, cho biết: “Tuy ban đầu có nhiều bỡ ngỡ nhưng khi trực tiếp sử dụng, có tiếng Việt nên dễ hiểu. Khi cán bộ đang bận tiếp nhận hồ sơ, chúng tôi có thể hỏi robot và nhận được giải đáp nhanh, dễ hiểu, không mất thời gian chờ đợi”.

Hiện nay, các địa phương đã khuyến khích doanh nghiệp, HTX và hộ sản xuất các sản phẩm OCOP áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ, xây dựng mô hình liên kết vùng nguyên liệu, mở kênh tiêu thụ trên thương mại điện tử, áp dụng QR code truy xuất nguồn gốc, thanh toán không dùng tiền mặt... 100% sản phẩm dán tem QR code, minh bạch về nguồn gốc, quy trình sản xuất và chất lượng. Các sản phẩm tiếp thị và tiêu thụ trực tuyến ngày càng tăng, mở ra cơ hội mới cho nông dân, HTX và doanh nghiệp địa phương. Người tiêu dùng cũng dễ dàng tìm kiếm, so sánh và đặt mua sản phẩm chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại.

Ông Lê Đình Tú, Giám đốc HTX nông lâm nghiệp Bình Sơn, xã Thọ Bình, cho biết: “CĐS là động lực then chốt giúp chè Bình Sơn vươn mình, chuyển đổi từ phương thức canh tác truyền thống thành thương hiệu đạt chuẩn OCOP 4 sao. Toàn bộ vùng nguyên liệu được sản xuất theo quy trình VietGAP, số hóa thông tin minh bạch về quy trình trồng trọt và chế biến. Người tiêu dùng có thể quét mã QR trên bao bì để kiểm tra nguồn gốc rõ ràng. Bên cạnh đó, HTX còn đẩy mạnh bán hàng trực tuyến thông qua các nền tảng số và sàn giao dịch thương mại điện tử, bán hàng trực tiếp tại hội chợ, livestream... giúp mạng lưới phân phối sản phẩm rộng hơn; lượng tiêu thụ các sản phẩm như trà xanh túi lọc, trà gai leo... gấp 2 đến 3 lần so với kênh bán truyền thống”.

Nhờ đẩy mạnh CĐS trong XDNTM, trình độ sản xuất của nông dân được “chuyên nghiệp hóa” hơn; nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất sạch, hữu cơ, công nghệ cao... Hạ tầng số tại các địa phương cũng được quan tâm đầu tư, hệ thống mạng internet bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, ổn định, an toàn giúp cán bộ giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả... Người dân, doanh nghiệp từng bước nâng cao nhận thức về CĐS, chủ động ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào đời sống, tăng cường giao dịch với chính quyền trên môi trường mạng...

Bài và ảnh: Lê Ngọc