Chuyển đổi số trong công tác dân vận

Chuyển đổi số (CĐS) làm thay đổi cách người dân tiếp nhận thông tin và tương tác với chính quyền. Công tác dân vận vì thế phải thích ứng. Việc ứng dụng internet, mạng xã hội và các nền tảng công nghệ trong tuyên truyền, vận động ngày càng được chú trọng, góp phần mở rộng kênh tương tác và nâng hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Từ công tác dân vận, xã Thắng Lợi đã tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân về giải phóng mặt bằng Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Má, thôn Yên Bái.

Nhận thức rõ vai trò của CĐS, nhiều cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã đổi mới nội dung, phương thức phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Những việc liên quan đến quyền lợi, thủ tục, an sinh được thông tin kịp thời trên môi trường số; đồng thời vẫn duy trì tuyên truyền trực tiếp ở thôn, tổ dân phố để bảo đảm bao phủ.

Thôn Liêm Chính, xã Thắng Lợi có 300 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu. Điểm nhấn ở thôn là mô hình “Mã QR cộng đồng”. 100% tuyến đường nội thôn được gắn biển tên ngõ tích hợp mã QR. Người dân và khách đến thôn chỉ cần quét mã bằng điện thoại thông minh là truy cập dữ liệu đã số hóa như sơ đồ địa chỉ các hộ gia đình, thông tin liên hệ cần thiết, lịch sử hình thành, truyền thống văn hóa, quy ước khu dân cư và các thông báo phục vụ sinh hoạt cộng đồng...

Song hành với “Mã QR cộng đồng” là các chỉ số số hóa ở thôn. Tỷ lệ người lao động có chữ ký số cá nhân đạt 81%. Hơn 84,3% người trong độ tuổi lao động sở hữu tài khoản thanh toán điện tử. 100% hộ sản xuất, kinh doanh chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt. Những con số này cho thấy dân vận số đã gắn với đời sống và giao dịch hằng ngày ở thôn Liêm Chính.

Bí thư chi bộ thôn Hoàng Thị Hằng cho biết: "Thôn có hơn 90% hộ gia đình lắp internet và dùng điện thoại thông minh. Khi có chủ trương mới, thông báo họp, lịch tiêm chủng, lịch vệ sinh môi trường, chúng tôi đăng trên nhóm thôn, gửi tới từng tổ. Việc gì cần thống nhất, chi bộ vẫn họp trực tiếp, nhưng những thông tin quan trọng vẫn phổ biến trước nên cuộc họp ngắn gọn hơn".

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thắng Lợi Lê Thị Thái, dân vận trên môi trường số giúp MTTQ nắm bắt kịp thời ý kiến Nhân dân. Nhiều phản ánh được gửi qua nhóm kèm hình ảnh. Qua đó MTTQ tổng hợp, theo dõi phản hồi và thông tin lại cho người dân. Chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền cho bà con phải thận trọng về những thông tin trên mạng, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng; việc gì liên quan đến quyền lợi của Nhân dân phải có văn bản và đầu mối chịu trách nhiệm.

Ở khu phố 4, phường Bỉm Sơn, CĐS trong dân vận thể hiện rõ qua hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ). Tổ có 25 thành viên. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, mỗi thành viên trong tổ là những tuyên truyền viên tích cực, hướng dẫn người dân cài đặt VNeID và tích hợp giấy tờ tùy thân; sử dụng thanh toán điện tử; tiếp cận nền tảng số, dịch vụ số; đồng thời tuyên truyền chủ trương, chính sách và cách phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng...

Ông Vũ Đình Kịp, tổ trưởng tổ CNSCĐ khu phố 4, chia sẻ: “Nhiều người lớn tuổi khi sử dụng điện thoại thông minh chưa được thành thạo thì tổ không làm thay mà hướng dẫn từng bước để người dân tự thao tác. Chúng tôi nhấn mạnh ba việc, đó là cài ứng dụng chính thống, đặt mật khẩu và không cung cấp mã OTP. Khi gặp cuộc gọi lạ tự xưng cơ quan tố tụng, yêu cầu chuyển tiền, phải dừng lại và báo người thân hoặc chính quyền. Sau mỗi đợt hướng dẫn, tổ quay lại kiểm tra, nhắc người dân cập nhật ứng dụng và bật chế độ bảo mật".

Tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 4.500 tổ CNSCĐ với khoảng 16.000 thành viên; 100% thôn, bản, tổ dân phố đã có tổ CNSCĐ. Lực lượng nòng cốt là bí thư chi bộ thôn, bản; tổ trưởng tổ dân phố; đoàn viên thanh niên; doanh nghiệp viễn thông. Các tổ CNSCĐ tham gia thực hiện nhiều mô hình, như: “Chợ không dùng tiền mặt”, “3 không”, “Thôn thông minh”, “Làng số”...

Ở một số địa phương đã đổi mới sinh hoạt thôn, tổ dân phố tại nhà văn hóa bằng các buổi chia sẻ kinh nghiệm sử dụng nền tảng số, dịch vụ số; hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hình thức hỏi - đáp. Nhiều việc trước đây phải đi lại nhiều lần, nay có thể tra cứu trước, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ rồi mới chuyển đến chính quyền tiếp nhận.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương cho biết: “CĐS mở ra thêm kênh dân vận nhanh chóng và có tính lan tỏa rộng khắp. Mặc dù tiện ích nhưng cũng không thể thay thế gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Thời gian tới, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục phối hợp nâng cao kỹ năng số cho người dân, nhất là nhóm yếu thế; đồng thời tăng cường tuyên truyền thông tin chính thống, lan tỏa thông tin tích cực. Mục tiêu là để người dân tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn và phản ánh kiến nghị nhanh hơn”.

CĐS trong công tác dân vận là làm cho việc thông tin, vận động và phục vụ Nhân dân thuận tiện, minh bạch hơn. Khi dữ liệu được số hóa, kênh tương tác được mở rộng và kỹ năng số được nâng lên, nhiều việc ở cơ sở sẽ giải quyết nhanh, giảm phiền hà và tăng đồng thuận trong cộng đồng.

Bài và ảnh: Xuân Minh