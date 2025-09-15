Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Giáo dục

Chương trình Techcombank Career Tour 2025: Trang bị kiến thức, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

Linh Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/9, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tổ chức chương trình Techcombank Career Tour 2025, nhằm trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm, quy trình tuyển dụng, giúp nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm cho các bạn sinh viên sau tốt nghiệp.

Chương trình Techcombank Career Tour 2025: Trang bị kiến thức, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

Sáng 15/9, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tổ chức chương trình Techcombank Career Tour 2025, nhằm trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm, quy trình tuyển dụng, giúp nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm cho các bạn sinh viên sau tốt nghiệp.

Chương trình Techcombank Career Tour 2025: Trang bị kiến thức, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức nhấn mạnh: Trong suốt quá trình phát triển, Trường Đại học Hồng Đức luôn chú trọng nuôi dưỡng tài năng và khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo. Chương trình Techcombank Career Tour 2025 là cầu nối giúp các bạn sinh viên có thêm cơ hội phát triển bản thân và đến gần hơn với các cơ hội nghề nghiệp. Đồng thời, thể hiện cam kết gắn kết chặt chẽ giữa chương trình giảng dạy của nhà trường với nhu cầu xã hội trong hành trình ươm mầm tri thức, hướng tới tương lai.

Chương trình Techcombank Career Tour 2025: Trang bị kiến thức, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

PGS.TS Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, các chuyên gia đến từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam đã chia sẻ những thông tin về môi trường làm việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kỹ năng cần thiết để sinh viên có thể chuẩn bị tốt cho quá trình ứng tuyển, xu hướng phát triển của thị trường tài chính, ngân hàng...

Chương trình Techcombank Career Tour 2025: Trang bị kiến thức, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

Bà Trương Thị Thúy Oanh, Giám đốc Tuyển dụng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chia sẻ tại chương trình.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đã đưa ra những lời khuyên hữu ích cho sinh viên về việc trang bị kiến thức chuyên môn vững chắc, tư duy linh hoạt và khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của ngành tài chính - ngân hàng.

Chương trình Techcombank Career Tour 2025: Trang bị kiến thức, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

Các bạn sinh viên đặt câu hỏi tại chương trình.

Song song với các hoạt động chia sẻ về cơ hội nghề nghiệp, sinh viên còn có cơ hội tham gia vào các hoạt động thiết thực như: Nâng cấp CV và chụp ảnh profile chuyên nghiệp, tư vấn hướng nghiệp cá nhân hóa, cũng như trải nghiệm phỏng vấn thực tế cùng các chuyên gia. Những hoạt động này giúp sinh viên có nền tảng vững vàng cho con đường sự nghiệp tương lai.

Chương trình Techcombank Career Tour 2025: Trang bị kiến thức, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

Techcombank trao quà tặng cho Quỹ Khuyến học nhà trường.

Chương trình Techcombank Career Tour 2025: Trang bị kiến thức, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

Toàn cảnh chương trình.

Nhân dịp này, Techcombank đã trao quà tặng cho Quỹ Khuyến học Nhà trường và trao học bổng cho sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập xuất sắc, thể hiện sự quan tâm thiết thực đến thế hệ trẻ của Trường Đại học Hồng Đức.

Tin liên quan:

Linh Hương

Từ khóa:

#Trường Đại học Hồng Đức #Sinh viên #Techcombank #Kiến thức #Nghề nghiệp #Ngân hàng thương mại #trang bị #cơ hội tìm kiếm việc làm #Việt nam #Cổ phần

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chú trọng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Chú trọng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là mô hình giáo dục vừa mang giá trị nhân văn, vừa mang giá trị tinh thần và khoa học. Với ý nghĩa đó, từ năm 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phát động và triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ...
Liên kết trường nghề và doanh nghiệp: Lợi đôi đường

Liên kết trường nghề và doanh nghiệp: Lợi đôi đường

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Xác định liên kết đào tạo là giải pháp then chốt nhằm gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh đã chủ động hợp tác với doanh nghiệp (DN) trong xây dựng chương trình, tổ chức thực tập và bố trí việc...
Quản lý trường học sau sáp nhập: Vẫn còn nhiều khó khăn

Quản lý trường học sau sáp nhập: Vẫn còn nhiều khó khăn

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 1/7/2025, UBND cấp xã sẽ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục trên địa bàn xã, phường, đặc khu và chịu trách nhiệm trước UBND cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trong việc tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động giáo dục...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long