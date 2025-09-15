Chương trình Techcombank Career Tour 2025: Trang bị kiến thức, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

Sáng 15/9, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tổ chức chương trình Techcombank Career Tour 2025, nhằm trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm, quy trình tuyển dụng, giúp nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm cho các bạn sinh viên sau tốt nghiệp.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức nhấn mạnh: Trong suốt quá trình phát triển, Trường Đại học Hồng Đức luôn chú trọng nuôi dưỡng tài năng và khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo. Chương trình Techcombank Career Tour 2025 là cầu nối giúp các bạn sinh viên có thêm cơ hội phát triển bản thân và đến gần hơn với các cơ hội nghề nghiệp. Đồng thời, thể hiện cam kết gắn kết chặt chẽ giữa chương trình giảng dạy của nhà trường với nhu cầu xã hội trong hành trình ươm mầm tri thức, hướng tới tương lai.

PGS.TS Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, các chuyên gia đến từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam đã chia sẻ những thông tin về môi trường làm việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kỹ năng cần thiết để sinh viên có thể chuẩn bị tốt cho quá trình ứng tuyển, xu hướng phát triển của thị trường tài chính, ngân hàng...

Bà Trương Thị Thúy Oanh, Giám đốc Tuyển dụng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chia sẻ tại chương trình.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đã đưa ra những lời khuyên hữu ích cho sinh viên về việc trang bị kiến thức chuyên môn vững chắc, tư duy linh hoạt và khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của ngành tài chính - ngân hàng.

Các bạn sinh viên đặt câu hỏi tại chương trình.

Song song với các hoạt động chia sẻ về cơ hội nghề nghiệp, sinh viên còn có cơ hội tham gia vào các hoạt động thiết thực như: Nâng cấp CV và chụp ảnh profile chuyên nghiệp, tư vấn hướng nghiệp cá nhân hóa, cũng như trải nghiệm phỏng vấn thực tế cùng các chuyên gia. Những hoạt động này giúp sinh viên có nền tảng vững vàng cho con đường sự nghiệp tương lai.

Techcombank trao quà tặng cho Quỹ Khuyến học nhà trường.

Toàn cảnh chương trình.

Nhân dịp này, Techcombank đã trao quà tặng cho Quỹ Khuyến học Nhà trường và trao học bổng cho sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập xuất sắc, thể hiện sự quan tâm thiết thực đến thế hệ trẻ của Trường Đại học Hồng Đức.

