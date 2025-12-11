Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan sự kiện trưng bày nông sản, thực phẩm an toàn tại Quảng trường Lam Sơn

Hải Đăng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tối 11/12, trong khuôn khổ Hội nghị kết nối cung - cầu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025, chương trình ca, múa nhạc nghệ thuật đặc sắc được tổ chức tại khu vực Quảng trường Lam Sơn để phục vụ Nhân dân và du khách tham quan, mua sắm tại sự kiện.

Chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan sự kiện trưng bày nông sản, thực phẩm an toàn tại Quảng trường Lam Sơn

Tối 11/12, trong khuôn khổ Hội nghị kết nối cung - cầu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025, chương trình ca, múa nhạc nghệ thuật đặc sắc được tổ chức tại khu vực Quảng trường Lam Sơn để phục vụ Nhân dân và du khách tham quan, mua sắm tại sự kiện.

Chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan sự kiện trưng bày nông sản, thực phẩm an toàn tại Quảng trường Lam Sơn

Chương trình là chuỗi các tiết mục hát, múa đặc sắc ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước, Bác Hồ kính yêu thông qua các nhạc phẩm như: “Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi”, “Lời Bác sáng mãi muôn đời”...

Chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan sự kiện trưng bày nông sản, thực phẩm an toàn tại Quảng trường Lam Sơn

Tiết mục “Hò sông Mã”.

Chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan sự kiện trưng bày nông sản, thực phẩm an toàn tại Quảng trường Lam Sơn

Tiết mục “Điệu xòe thương nhau”.

Chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan sự kiện trưng bày nông sản, thực phẩm an toàn tại Quảng trường Lam Sơn

Tiết mục “Mường ta mở hội”.

Chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan sự kiện trưng bày nông sản, thực phẩm an toàn tại Quảng trường Lam Sơn

Cùng với đó là các tiết mục thể hiện sự trù phú của sản vật quê Thanh, tạo ấn tượng đối với người xem. (Trong ảnh: Tiết mục “OCOP sản phẩm muôn màu”)

Chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan sự kiện trưng bày nông sản, thực phẩm an toàn tại Quảng trường Lam Sơn

Các tiết mục do các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa dàn dựng và biểu diễn.

Chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan sự kiện trưng bày nông sản, thực phẩm an toàn tại Quảng trường Lam Sơn

Chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Hải Đăng

Từ khóa:

#Quảng trường Lam Sơn #Chương trình nghệ thuật #phường Hạc Thành #Thanh hóa #Nông sản #thực phẩm an toàn #Phục vụ nhân dân #kết nối

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

[Podcast Tản văn]: Vị bùi thơm ấm ngày gió trở

[Podcast Tản văn]: Vị bùi thơm ấm ngày gió trở

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Có rất nhiều thứ được chắt chiu và cất giữ để rồi thức dậy ru lòng người khi đông về. Có lẽ thế mà tản văn “Vị bùi thơm ấm ngày gió trở” của tác giả Mộc Nhiên dịu dàng và ấm êm ngay từ tiêu đề. Bằng lối viết mộc mạc chân thành nhưng câu chữ của chị...
Phú Quốc đón chuyến bay thẳng mới từ Ấn Độ, mở màn làn sóng du khách từ đất nước tỷ dân

Phú Quốc đón chuyến bay thẳng mới từ Ấn Độ, mở màn làn sóng du khách từ đất nước tỷ dân

Văn hóa - Giải trí
Rạng sáng 10/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đón hơn 180 du khách Ấn Độ trên chuyến bay thẳng mới từ New Delhi, mở màn cho loạt chặng bay nối hai điểm đến trong thời gian tới. Hàng loạt trải nghiệm hấp dẫn, không đâu có như pháo hoa hàng đêm, cáp treo dài nhất thế...
Fansipan lập kỷ lục 6 lần liên tiếp là ‘Điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hàng đầu thế giới’

Fansipan lập kỷ lục 6 lần liên tiếp là ‘Điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hàng đầu thế giới’

Văn hóa - Giải trí
Khu du lịch Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai) vừa lập nên một kỳ tích lịch sử, chính thức xác lập kỷ lục 6 năm liên tiếp được vinh danh tại hạng mục “Điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hàng đầu thế giới 2025” (World’s Leading Natural Landscape Tourist Attraction 2025).
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh