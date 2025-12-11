Chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan sự kiện trưng bày nông sản, thực phẩm an toàn tại Quảng trường Lam Sơn

Tối 11/12, trong khuôn khổ Hội nghị kết nối cung - cầu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025, chương trình ca, múa nhạc nghệ thuật đặc sắc được tổ chức tại khu vực Quảng trường Lam Sơn để phục vụ Nhân dân và du khách tham quan, mua sắm tại sự kiện.

Chương trình là chuỗi các tiết mục hát, múa đặc sắc ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước, Bác Hồ kính yêu thông qua các nhạc phẩm như: “Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi”, “Lời Bác sáng mãi muôn đời”...

Tiết mục “Hò sông Mã”.

Tiết mục “Điệu xòe thương nhau”.

Tiết mục “Mường ta mở hội”.

Cùng với đó là các tiết mục thể hiện sự trù phú của sản vật quê Thanh, tạo ấn tượng đối với người xem. (Trong ảnh: Tiết mục “OCOP sản phẩm muôn màu”)

Các tiết mục do các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa dàn dựng và biểu diễn.

Chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Hải Đăng