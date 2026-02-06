Chuẩn bị tốt các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra thành công

Sáng 6/2, Đoàn giám sát số 232 do đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát, đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026–2031 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy 8 xã: Hoằng Hóa, Hoằng Lộc, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Châu, Hoằng Sơn, Hoằng Phú và Hoằng Giang.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại khu vực bỏ phiểu số 20 xã Hoằng Lộc.

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về bầu cử. Trên cơ sở các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền, Đảng ủy các xã đã ban hành nhiều văn bản xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung, lộ trình và trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Quang cảnh buổi giám sát.

Theo báo cáo của Đảng ủy các xã, trong đợt 2, từ 25/1 đến nay, UBND các xã đã thành lập các Tổ bầu cử bảo đảm số lượng và thành phần theo quy định. Căn cứ vào năng lực, nhiệm vụ của từng thành viên, các xã thành lập và phân công tổ giúp việc, tổ trưởng, tổ thư ký và các thành viên tổ bầu cử.

Lãnh đạo xã Hoằng Hóa báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử của địa phương.

Việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH, HĐND xã được thực hiện đúng thời gian quy định. Quá trình lập danh sách cử tri được tiến hành đúng trình tự, thủ tục. Các xã đã phối hợp chặt chẽ với công an và các thôn trong việc rà soát, điều chỉnh danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở UBND xã và các nhà văn hóa thôn, đồng thời thông báo rộng rãi để Nhân dân được biết.

Lãnh đạo xã Hoằng Tiến báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử của địa phương.

Việc chia khu vực bỏ phiếu được thực hiện phù hợp với đặc điểm địa bàn, quy mô dân số, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bầu cử. Việc thẩm tra, xác minh hồ sơ những người ứng cử ĐBQH và HĐND xã được Ban Xây dựng Đảng các xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện đúng quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được thực hiện đồng bộ. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát Phạm Văn Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của các xã. Đồng thời đề nghị: Từ nay đến ngày diễn ra cuộc bầu, các địa phương cần bám sát văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử tỉnh và các quy định của pháp luật để triển khai quy trình bầu cử và tổ chức hiệp thương lần thứ 3 theo đúng quy định.

Cùng với đó, cần tiếp tục rà soát lại danh sách cử tri cho đến ngày bầu cử vì số cử tri thường xuyên biến động, nhất là trong dịp Tết. Khi tỉnh tổ chức tập huấn cho các Tổ bầu cử, các địa phương cần chỉ đạo thành viên các Tổ bầu cử tham gia đầy đủ để nắm rõ quy định.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra ngay sau Tết Nguyên đán không xa. Vì thế, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát yêu cầu các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử gắn với tuyên truyền về chủ đề mừng Đảng, mừng xuân mới. Công tác tuyên truyền cần được triển khai đồng bộ, đa dạng về nội dung và hình thức để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia bầu cử.

Trong thời gian chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cùng với chuẩn bị cho công tác bầu cử, các địa phương cần quan tâm nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để Nhân dân vui Xuân, đón Tết đầm ấm.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại UBND xã Hoằng Lộc.

Trước khi tiến hành buổi giám sát, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế việc triển khai công tác bầu cử tại nhà văn hóa các thôn và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Lộc.

Tố Phương