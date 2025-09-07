Chung tay xây đắp hành trình vì sự tiến bộ của phụ nữ

Hơn 2 thập kỷ qua, những cán bộ của Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình thương (TYM) Thanh Hóa luôn đồng hành gắn bó, giúp hàng nghìn hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vươn lên thoát nghèo. Ghi nhận những đóng góp ấy, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng cán bộ của TYM Thanh Hóa Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”.

Thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban Giám đốc TYM chi nhánh Thanh Hóa trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam” cho cán bộ TYM chi nhánh Thanh Hóa.

Cầm trong tay Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” được Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng, chị Lê Thị Trang, cán bộ kỹ thuật TYM chi nhánh Thanh Hóa, phấn khởi chia sẻ: "17 năm công tác tại TYM chi nhánh Thanh Hóa, đây là phần thưởng cao quý mà tôi vinh dự được nhận. Với sự nỗ lực, tận tâm và sáng tạo, tôi luôn cố gắng phấn đấu tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, gần gũi với khách hàng tại địa phương nơi mình công tác. Đồng thời, chủ động triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đảm bảo giải quyết kịp thời quyền lợi cho khách hàng và duy trì mối quan hệ với chính quyền địa phương. Công tác chuyên môn chính là cán bộ kỹ thuật, tôi đang quản lý 16 cụm trên địa bàn 5 xã: Lưu Vệ, Tiên Trang, Quảng Ngọc, Quảng Yên và Quảng Bình, tôi đã vận động 1.800 khách hàng là phụ nữ nghèo yếu thế tham gia TYM để phát triển kinh tế; với tổng dư nợ vốn vay là 11 tỷ đồng, dư nợ tiết kiệm của khách hàng là 5 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả vốn vay đạt 100%. Song song với đó, tôi đã giúp đỡ, hỗ trợ được hơn 200 hội viên thoát nghèo; đề xuất với Ban Giám đốc TYM Thanh Hóa trao nhiều phần quà cho khách hàng là giáo dân, hộ nghèo, hộ cận nghèo vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm. Cùng với đó, tôi luôn tìm hiểu nhu cầu của khách hàng trên địa bàn mình phụ trách, đề xuất mở các lớp đào tạo về kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ số cho hàng trăm lượt khách hàng".

Cũng là một trong những cán bộ được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”, chị Nguyễn Thị Mai, cán bộ kỹ thuật Phòng giao dịch 01 TYM chi nhánh Nam Thanh Hóa, cho biết: "13 năm công tác tại TYM Thanh Hóa, tôi luôn nỗ lực phấn đấu, thường xuyên trau dồi kiến thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hằng tuần, bám sát kế hoạch công việc, tôi không quản ngại khó khăn vất vả xuống tận thôn, phố để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, hướng dẫn chị em và gia đình tham gia vay vốn, gửi tiết kiệm và thụ hưởng nguồn hỗ trợ từ các hoạt động an sinh xã hội của TYM. Qua đó, giúp chị em là khách hàng biết cách sử dụng vốn vay có hiệu quả, áp dụng các kiến thức, kỹ năng thông qua các buổi sinh hoạt cụm".

Nét nổi bật nhất trong thời gian qua, đó là chị đã trực tiếp tham gia đào tạo được 2 lớp “Giới và kinh doanh”; giới thiệu cho 100 khách hàng tham gia lớp “Giáo dục tiết kiệm”; hỗ trợ hơn 100 chị em tham gia học tập chương trình “Quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu”... Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, chị thường xuyên truyền đạt cho khách hàng đến tìm hiểu về “Nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ số cho khách hàng TYM”. Tham gia tổ chức khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho khách hàng TYM, tổ chức các lớp tham quan mô hình kinh tế, tập huấn nâng cao năng lực quản lý cụm cho hơn 200 khách hàng. Trực tiếp rà soát, đề xuất hoàn thiện hồ sơ, thủ tục hỗ trợ cho 1 khách hàng là hộ nghèo được nhận ngôi nhà “Mái ấm tình thương”; trao tặng 2 công trình “Nông thôn mới” và trao quà cho 6 con của khách hàng được nhận học bổng theo chương trình “TYM chắp cánh ước mơ”; hỗ trợ 30 suất quà cho hộ nghèo và 12 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách vào dịp 27/7. Ngoài ra, trong giao dịch chị luôn làm đúng chức trách nhiệm vụ, thực hiện an toàn, chính xác, đảm bảo đúng người, đúng mục đích, đúng quy định và đúng tiến độ. Với nhiệm vụ được giao làm thủ quỹ, hằng năm chị trực tiếp giải ngân cho hơn 8.000 lượt khách hàng vay vốn, với tổng số vốn phát ra trung bình là 250 tỷ đồng/năm.

Chia sẻ thêm với chúng tôi về những cán bộ TYM Thanh Hóa đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”, ông Nguyễn Như Diễn, Giám đốc TYM chi nhánh Thanh Hóa, cho biết: Trong hơn 20 năm qua, với sứ mệnh “Cải thiện chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo thông qua hỗ trợ tín dụng và tiết kiệm, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế và xã hội, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ”, TYM Thanh Hóa đã có 15 cán bộ được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”. Riêng năm 2024 có 9 cán bộ TYM chi nhánh Thanh Hóa và TYM chi nhánh Nam Thanh Hóa vinh dự được nhận kỷ niệm chương. Đây là phần thưởng của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng những cán bộ TYM có nhiều đóng góp vì sự tận tâm, cống hiến cho hoạt động tài chính vi mô và trong công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tại cơ sở. Đó không chỉ là niềm tự hào riêng của cá nhân mà còn là niềm vinh dự chung cho tập thể TYM Thanh Hóa, vì những đóng góp trong công tác hỗ trợ phụ nữ nghèo và phụ nữ yếu thế cải thiện đời sống kinh tế gia đình. Phần thưởng ấy là nguồn động lực lớn lao để những cán bộ TYM Thanh Hóa tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn và sứ mệnh vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Bài và ảnh: Tiến Đông