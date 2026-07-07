Chung tay ủng hộ “Chiến dịch tri ân liệt sĩ năm 2026 - Gọi tên những vì sao đất nước”

Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ’ do Chính phủ phát động và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp cùng Ban Dự án thiện nguyện, Ngân hàng TMCP Quân đội tổ chức phát động chiến dịch “Tri ân liệt sĩ năm 2026 - Gọi tên những vì sao đất nước”.

Các đại biểu chuyển khoản ủng hộ chương trình “Gọi tên những vì sao đất nước” năm 2026. Ảnh: Báo Nhân Dân

Chương trình diễn ra từ ngày 11/6 đến 10/9/2026.

Để chiến dịch được lan tỏa rộng rãi trong xã hội và đồng bào, chiến sĩ cả nước, nhất là thế hệ trẻ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và đông đảo Nhân dân trong và ngoài nước tiếp tục chung tay ủng hộ, lan tỏa thông điệp tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Nội dung: Ủng hộ chiến dịch Tri ân liệt sĩ năm 2026 - “Gọi tên những vì sao đất nước”, số tài khoản 2707, tại Ngân hàng Quân đội (MB); tên tài khoản: HOI HO TRO GIA DINH LIET SI VIET NAM. Thời gian ủng hộ đến hết ngày 10/9/2026. Xem sao kê trực tiếp tại: http://thiennguyen.app/user/trianlietsi.

Đây là năm thứ ba chương trình được triển khai thông qua tài khoản thiện nguyện 2707 trên nền tảng số, thay thế hình thức nhắn tin qua Cổng Thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 trước đây.

Năm 2025, chương trình đã vận động được hơn 2,1 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ đưa 35 hài cốt liệt sĩ về quê hương, hỗ trợ giám định ADN, xây dựng 15 nhà tình nghĩa, sửa chữa 6 căn nhà và trao 650 suất quà cho thân nhân liệt sĩ.

Trong năm 2026 Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đặt mục tiêu cung cấp từ 7.000 đến 10.000 thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt tại các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, biển đảo và những nơi có thông tin về các hố chôn tập thể

LP