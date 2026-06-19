Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy

Cuộc chiến chống ma túy chưa bao giờ dễ dàng và để chiến thắng cần có sự chung tay của cả cộng đồng. Bởi thế “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy” được chọn là chủ đề của Tháng hành động phòng, chống ma túy (PCMT) năm 2026.

Công an xã Thanh Phong cùng với lực lượng an ninh trật tự các thôn ra quân tuyên truyền về phòng, chống ma túy. Ảnh: PV

Đồng loạt ra quân

Những ngày đầu tháng 6/2026, công an 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy. Đợt cao điểm này được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, hướng đến mục tiêu xuyên suốt “làm trong sạch địa bàn”.

Ở Thanh Hóa, xây dựng xã, phường không ma túy đã trở thành hành động cụ thể. Giữ vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện, Đại úy Vũ Văn Ngọc, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm, Công an xã Nga Sơn, cho biết: “Thực hiện chủ đề của Tháng hành động PCMT năm 2026, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không buông lỏng quản lý, không bao che vi phạm, Công an xã Nga Sơn đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống từng địa bàn dân cư để nắm tình hình. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như băng rôn, khẩu hiệu, qua hệ thống loa truyền thanh xã, zalo, facebook... Trong 10 ngày đầu ra quân, Công an xã Nga Sơn đã test ma túy 50 đối tượng, kết quả phát hiện 2 vụ án sử dụng trái phép chất ma túy; đưa 3 đối tượng vào quản lý".

Xây dựng xã, phường không ma túy phải bắt đầu từ mỗi gia đình và từ mỗi người dân. Khi mỗi gia đình trở thành một “pháo đài”, mỗi người dân là một “chiến sĩ” thì cuộc chiến PCMT sẽ đạt kết quả cao. Bởi thế “Trong đợt cao điểm lần này, Công an phường Đông Quang tập trung truyền tải thông điệp về PCMT; cảnh báo tác hại của ma túy và phương thức, thủ đoạn tội phạm ma túy thực hiện nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân. Cùng với đó, công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện tiếp tục được siết chặt. Các biện pháp giáo dục, hỗ trợ, quản lý tại cộng đồng được thực hiện nghiêm túc nhằm hạn chế tình trạng tái nghiện, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật”, Thượng tá Lê Tuấn Anh, Trưởng Công an phường Đông Quang, cho biết.

Việc đồng loạt ra quân lần này thể hiện quyết tâm cao của lực lượng Công an Thanh Hóa trong thực hiện mục tiêu “chặn cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy”. Mục tiêu đặt ra không chỉ tập trung đấu tranh với tội phạm, lực lượng công an còn hướng tới giải quyết tận gốc các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng xã, phường không ma túy. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND triển khai Tháng hành động PCMT năm 2026 với quyết tâm đẩy lùi “cái chết trắng”, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh “không ma túy”

Là tỉnh có đường biên giới dài, cùng hàng trăm đường tiểu ngạch, lối mòn qua lại biên giới, vì thế Thanh Hóa luôn phải đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc chiến PCMT. Không chỉ ở biên giới, tội phạm ma túy từ các tỉnh phía Nam vận chuyển qua Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại; đặc biệt là từ các tỉnh giáp ranh như Nghệ An, Sơn La, Ninh Bình thâm nhập vào Thanh Hóa tiêu thụ đã tạo áp lực lớn cho lực lượng PCMT.

Đồn Biên phòng Tam Chung phối hợp với Công an xã Tam Chung bắt đối tượng Mùa A Giàng (tỉnh Sơn La) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: TL

Thực hiện quan điểm chỉ đạo xuyên suốt “phòng tuyến 3 lớp”, lấy phòng ngừa là gốc, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ bên kia biên giới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng kiên trì bám sát địa bàn, rà từng hộ, từng người để đưa ra các biện pháp đấu tranh quyết liệt, triệt để, kiên quyết không để hình thành điểm nóng, không để ma túy thẩm lậu vào nội địa qua tuyến biên giới.

Công an Thanh Hóa đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên phạm vi toàn tỉnh, trọng tâm là tập trung lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy; kiên quyết triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp; xử lý nghiêm các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Từ đó, đã triệt xóa được nhiều điểm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng PCMT tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt xử lý 302 vụ/500 bị can. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) phá 2 chuyên án thu giữ 26.000 viên ma túy tổng hợp, 2,5 bánh heroin, 4,5kg lá ka thom, 3,1kg ma túy tổng hợp (dạng nước vui), 12kg tiền chất dùng để sản xuất heroin, 1 khẩu súng kíp.

Các lực lượng chức năng đã phối hợp với các địa phương, đặc biệt là các xã biên giới mở nhiều đợt tuyên truyền, vận động Nhân dân không trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy. Các đơn vị bộ đội biên phòng cũng đã phát hiện và thông báo cho lực lượng chức năng các huyện biên giới tỉnh Hủa Phăn triệt phá 23,5ha cây thuốc phiện, góp phần quan trọng trong công tác PCMT từ sớm, từ xa.

Việc trao đổi thông tin qua đường dây nóng ở cả 2 cấp (tỉnh, xã) của Công an Thanh Hóa với các đơn vị của Công an tỉnh Hủa Phăn được duy trì thường xuyên. Ngoài ra, Công an tỉnh đã thành lập các đoàn công tác sang phối hợp với các đơn vị của Công an tỉnh Hủa Phăn tiến hành điều tra cơ bản, phối hợp xác lập, đấu tranh các chuyên án chung về ma túy. Định kỳ hàng quý, Phòng PC04, Công an tỉnh chủ trì cùng công an các xã biên giới của Việt Nam và các huyện biên giới của Lào giao ban, đánh giá tình hình tội phạm ma túy để nắm chắc tình hình.

Song song với công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về PCMT được xem là giải pháp then chốt, mang tính bền vững. Khi ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ được hình thành vững chắc, mỗi người dân chính là “lá chắn sống” trong việc phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng PCMT cùng sự chung tay của mỗi người dân, toàn tỉnh đã có 44/166 xã, phường được công nhận là địa bàn không ma túy (vượt 5% chỉ tiêu đề ra). Đây là nền tảng quan trọng để thực hiện thành công đến năm 2030 Thanh Hóa trở thành tỉnh “không ma túy”.

Tố Phương