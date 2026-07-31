Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong chúc mừng Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2026), chiều 31/7, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến chúc mừng tập thể lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhân Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến những người làm công tác tuyên giáo trong toàn tỉnh; đồng thời khẳng định, trong 96 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đã có những đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là luôn tiên phong trên mặt trận tư tưởng, thực sự “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”.

Nhờ đó, công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo và công tác dân vận đã đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, góp phần cổ vũ, động viên hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chúc mừng tập thể lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đổi mới phương pháp, cách thức, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, khoa giáo và dân vận, đảm bảo tham mưu đúng, trúng, kịp thời, sát thực tiễn.

Ngành Tuyên giáo phải xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đi trước mở đường, kịp thời quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nhất là các vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng và dư luận xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu cảm ơn.

Thay mặt tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm, động viên, chúc mừng của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo, những gợi mở của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện với tinh thần nỗ lực cao nhất, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao chất lượng tất cả các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Quốc Hương