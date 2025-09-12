Chưa rõ lý do Đặng Thị Hồng bị 'cấm cửa' khỏi mọi giải đấu bóng chuyền trong nước; Cựu tiền đạo MU gặp bế tắc trong sự nghiệp

Sân Mỹ Đình cải tạo toàn diện, chờ diện mạo mới vào năm 2026; Chưa rõ lý do Đặng Thị Hồng bị “cấm cửa” khỏi mọi giải đấu bóng chuyền trong nước; Đình Hoàng, Đình Mạnh làm nên lịch sử cho đôi nam cầu lông tại Vietnam Open... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (12/9).

Sân Mỹ Đình cải tạo toàn diện, chờ diện mạo mới vào năm 2026

Sân vận động Mỹ Đình đang trải qua cuộc cải tạo toàn diện lần đầu tiên kể từ khi đưa vào sử dụng năm 2003. Dự án có tổng kinh phí 10 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước, chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1, trị giá 8 tỉ đồng nhưng trừ đi 20% theo chủ trương tiết kiệm, sân sẽ nhận 6 tỉ đồng để làm mới hoàn toàn phần cốt nền, hệ thống thoát nước và lắp đặt hệ thống tưới hiện đại, dự kiến hoàn thành cuối tháng 10/2025.

Sân Mỹ Đình đang được tu sửa. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Giai đoạn 2, trị giá 2 tỉ đồng, dự kiến triển khai đầu năm 2026, sẽ dùng để trải thảm cỏ mới có độ bền cao, dễ bảo dưỡng, thay thế từng mảng khi cần. Trong thời gian chờ hoàn tất, nhiều hoạt động trên sân sẽ bị ảnh hưởng.

Trước đó, chất lượng cỏ xuống cấp nghiêm trọng đã khiến VFF phải chọn sân khác cho các trận đấu của đội tuyển quốc gia. Việc cải tạo lần này được kỳ vọng sẽ giúp Mỹ Đình đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng cho các sự kiện thể thao và văn hóa lớn, qua đó nâng tầm hình ảnh thể thao Việt Nam.

Chưa rõ lý do Đặng Thị Hồng bị “cấm cửa” khỏi mọi giải đấu bóng chuyền trong nước

Ngày 11/9, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) bất ngờ ra quyết định cấm chủ công trẻ Đặng Thị Hồng tham dự giai đoạn 2 Giải vô địch quốc gia 2025 và toàn bộ các giải trong hệ thống VFV cho đến khi có thông báo mới.

Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu tại các giải trong nước. (Ảnh: Vietnamnet)

Động thái này gây nhiều thắc mắc, bởi trước đó VFV từng cho biết án phạt liên quan đến Hồng tại Giải U21 thế giới vẫn chưa có kết luận rõ ràng từ FIVB. Hiện liên đoàn chưa đưa ra lý do chính thức, nhưng khẳng định từ năm 2026 sẽ siết chặt kiểm tra giới tính VĐV theo chuẩn quốc tế, khiến dư luận càng quan tâm đến trường hợp của tay đập 19 tuổi.

Hồng hiện khoác áo VietinBank theo dạng cho mượn từ CLB Thái Nguyên, từng để lại nhiều dấu ấn trong năm 2025. Trước đó, cô cũng khiến tuyển U21 Việt Nam mất suất đi tiếp tại giải thế giới khi bị FIVB kết luận không đủ điều kiện thi đấu.

Đình Hoàng, Đình Mạnh làm nên lịch sử cho đôi nam cầu lông tại Vietnam Open

Chiều 11/9, bộ đôi Nguyễn Đình Hoàng – Trần Đình Mạnh (hạng 96 thế giới) đã tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành cặp đôi nam đầu tiên của Việt Nam giành quyền vào tứ kết Giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025.

Bộ đôi Đình Hoàng - Đình Mạnh có chiến thắng lịch sử tại giải Vietnam Open.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Hoàng và Mạnh thi đấu bản lĩnh, đánh bại cặp Su Ching-Heng – Wu Guan-Xun (Đài Bắc Trung Hoa, hạng 71 thế giới) với tỉ số 2-0 (22-20, 24-22). Chiến thắng này mở ra cơ hội lớn khi ở cùng nhánh, hạt giống số 1 bất ngờ bị loại.

Nguyễn Hải Đăng tay vợt nam duy nhất của Việt Nam góp mặt ở tứ kết Vietnam Open năm nay. Ảnh: Badminton Photo

Cùng ngày, Nguyễn Thuỳ Linh ngược dòng hạ Kisona Selvaduray để vào tứ kết đơn nữ, còn Nguyễn Hải Đăng cũng lội ngược dòng thành công, trở thành tay vợt nam duy nhất của Việt Nam góp mặt ở vòng 8 tay vợt mạnh nhất nội dung đơn nam.

Cựu tiền đạo MU gặp bế tắc trong sự nghiệp

Anthony Martial đang đối diện tương lai u ám khi bị AEK Athens loại khỏi danh sách thi đấu 6 trận liên tiếp. Tiền đạo 29 tuổi được CLB Mexico Pumas UNAM quan tâm, sẵn sàng mượn miễn phí, nhưng vướng trở ngại lớn về lương.

Martial chưa thể rời AEK.

Dù AEK chấp nhận để Martial ra đi, Pumas sẽ phải gánh toàn bộ đãi ngộ cao ngất của cựu sao MU, trong khi cầu thủ này không có dấu hiệu chịu giảm lương. Nếu thương vụ đổ bể, anh tiếp tục rơi vào cảnh thất sủng tại Hy Lạp. Mùa trước, Martial ghi 9 bàn, 2 kiến tạo sau 23 trận cho AEK, song hiện cơ hội ra sân ngày càng hẹp.

Tin vắn nổi bật: - CLB Xuân Thiện Phú Thọ chiêu mộ tiền đạo Brazil Jeferson Elias, cựu cầu thủ Thể Công, CAHN và HAGL. Với kinh nghiệm và khả năng săn bàn, Elias được kỳ vọng giúp đội bóng đất Tổ hướng tới mục tiêu thăng hạng V.League. - CLB nữ TP.HCM rơi vào bảng A giải CLB nữ châu Á 2025/26 cùng Melbourne City, Stallion Laguna và Lion City Sailors. Với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Kim Chi đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, góp phần khẳng định vị thế bóng đá nữ Việt Nam. - Chelsea bị FA cáo buộc 74 vi phạm tài chính giai đoạn 2009-2022 thời Abramovich. CLB thừa nhận, chủ động hợp tác điều tra, đối mặt nguy cơ phạt nặng, thậm chí trừ điểm hoặc hạn chế chuyển nhượng. - Andre Onana gia nhập Trabzonspor theo hợp đồng cho mượn kéo dài một mùa giải, song MU không nhận được bất kỳ khoản phí nào. Dù vậy, Trabzonspor sẽ gánh phần lương của Onana trong mùa giải này.

