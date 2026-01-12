Bờ biển Hải Tiến đoạn qua xã Hoằng Thanh sạt lở nghiêm trọng

Cơn bão số 5 và số 10 năm 2025 đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ kè ven biển Hải Tiến. Đặc biệt, đoạn qua địa phận xã Hoằng Thanh, nhiều đoạn sạt lở rất nghiêm trọng ăn sâu vào vỉa hè và lòng đường ven biển và đang có dấu hiệu lan rộng. Nếu không sớm khắc phục, tình trạng sạt lở sẽ càng nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và phát triển du lịch khu vực biển Hải Tiến.

Tuyến kè ven biển Hải Tiến đi qua xã Hoằng Thanh được UBND tỉnh đầu tư xây dựng từ năm 2018 với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Sau khi đưa vào sử dụng, công trình đã phát huy được tác dụng, thu hút phát triển du lịch cho các địa bàn Hải Tiến và khu vực lân cận. Năm 2025, do ảnh hưởng của các cơn bão, đặc biệt là bão số 5 và số 10, bờ kè biển Hải Tiến bị sạt lở nghiêm trọng, bê tông bong tróc ngổn ngang dưới bờ biển, nhiều đoạn bờ kè nứt toác nham nhở. Sau khi mái kè bị sụt lún, nước biển tràn ngầm vào rút nền cát của đường bờ biển làm nhiều vị trí bị sụt lún, hư hỏng ngày càng nặng hơn.

Tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ kè ven biển Hải Tiến.

Hiện nay, hơn 500m vỉa hè ven biển Hải Tiến đoạn qua xã Hoằng Thanh bị sụt lún, hư hỏng nặng, tạo nên những hố sâu nguy hiểm. Nhiều cột đèn chiếu sáng, cây cảnh, công trình trang trí cảnh quan ven biển bị gãy đổ. Một số đoạn, sạt lở ăn sâu vào lòng đường hơn 2m. Người dân sinh sống ở ven bờ biển lo lắng khi tình trạng sạt lở ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Bà Lê Thị Xuân (xã Hoằng Thanh) phản ánh: tình trạng sụt lún diễn ra từ lâu và ngày càng nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại về tài sản cho người dân sinh sống trong khu vực.

Ông Lê Đức Thọ, trưởng thôn Trung Hải, xã Hoằng Thanh cho biết, đoạn bờ kè đi qua địa bàn thôn có những điểm bị sụt lún sâu đến 3m, ảnh hưởng nặng nề đến cảnh quan khu du lịch cũng như hoạt động khai thác hải sản của bà con ngư dân địa phương.

Để đánh giá đúng thiệt hại của tuyến bờ kè biển Hải Tiến thuộc địa phận xã Hoằng Thanh, ngày 29/12/2025, Sở Tài chính chủ trì cùng với một số sở, ngành của tỉnh đã tổ chức kiểm tra thực tế và đánh giá thực trạng. Theo biên bản làm việc đoàn công tác: Bờ kè biển khu du lịch Hải Tiến đoạn qua xã Hoằng Thanh có chiều dài khoảng 750m, do ảnh hưởng của các cơn bão trong năm 2025, đặc biệt là cơn bão số 10 đã làm phần mái kè phía mặt biển bị sụt lún, bong lốc hoàn toàn, tạo hàm ếch vỉa hè đi bộ của tuyến đường dọc bờ biển. Hiện nay, tình trạng sạt lở là rất nguy hiểm và vẫn đang có diễn biến phát triển thêm, gây mất an toàn tuyến đường dọc bờ biển.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, bờ kè biển khu du lịch Hải Tiến đoạn qua xã Hoằng Thanh có chiều dài khoảng 750m, do ảnh hưởng của các cơn bão trong năm 2025

Căn cứ vào kết quả khảo sát của các ngành chức năng và thực trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng khu vực bờ biển Hải Tiến, ngày 2/1/2026, UBND xã Hoằng Thanh đã làm tờ trình báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các sở có liên quan. Theo đó, địa phương xác định mức độ hư hỏng kè biển khu du lịch Hải Tiến thuộc địa phận xã Hoằng Thanh hiện nay là rất khẩn cấp và nghiêm trọng, nếu không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ công trình bờ kè và đường bờ biển cũng như các công trình hạ tầng khác như nhà hàng, khách sạn khu du lịch.

Ông Hắc Xuân Thọ, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Hoằng Thanh cho biết, theo thống kê có khoảng 13-14 đoạn sụt lún với tổng chiều dài trên 500m, thiệt hại ước tính là rất lớn. Dù địa phương đã triển khai các giải pháp song vẫn chưa thể khắc phục triệt để.

Tình trạng nước biển xâm thực ngày càng trầm trọng cũng làm hư hỏng hạ tầng và thu hẹp khu neo đậu tàu thuyền của ngư dân xã Hoằng Thanh. Người dân nơi đây mong muốn các cơ quan chức năng sớm khắc phục sự cố sạt lở khu vực này, đảm bảo an toàn cho đời sống, sinh hoạt và các công trình của người dân.

Lê Nụ - Thanh Sơn (CTV)