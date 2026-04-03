Chưa nghỉ hè, đã “nóng” tình trạng đuối nước trẻ em

Chỉ mới bước vào những tháng đầu năm 2026, nhưng tình trạng đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có dấu hiệu gia tăng đáng lo ngại. Những vụ việc thương tâm liên tiếp xảy ra không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình nạn nhân mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em khi mùa hè đang đến gần.

Nỗi đau từ những vụ việc thương tâm

Tại bãi biển xã Hải Bình, nhiều ngày qua, không khí nặng nề bao trùm khi lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm hai học sinh mất tích do nghi đuối nước. Chiều ngày 1/4, sau khi tan học, hai em Hoàng Trung Lương và Hoàng Bá Hưng (cùng sinh năm 2014, trú tại phường Trúc Lâm) rủ nhau ra biển tắm nhưng không trở về. Tổ chức tìm kiếm, gia đình phát hiện trên bãi biển có xe đạp cùng quần áo của các em nên đã lập tức thông tin cho Công an phường Trúc Lâm, xã Hải Bình và phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm. Đến rạng sáng ngày 3/4, thi thể em Hoàng Bá Hưng đã được tìm thấy. Bất chấp sóng lớn, thời tiết diễn biến phức tạp, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn, lực lượng chức năng vẫn mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân còn lại. Và theo thông tin mới nhất, nạn nhân thứ 2 của vụ đuối nước cũng vừa được tìm thấy.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ đuối nước xảy ra ngày 1/4 trên địa bàn xã Hải Bình

Trước đó, là hàng loạt các vụ việc thương tâm khác như vụ đuối nước ngày 18/1/2026 tại kênh Cửa Đạt, xã Quý Lộc khiến 1 trẻ em sinh năm 2019 tử vong khi đang chơi gần kênh sau nhà.

Tiếp đó, ngày 19/3/2026, khi vui chơi ở khu vực bờ sông Mậu Khê, xã Thiệu Quang, 1 học sinh sinh năm 2013 bị đuối nước tử vong. Một ngày sau đó, 20/3, vụ việc đuối nước khác lại xảy ra tại sông Kênh Nam, xã Thọ Phú khiến 1 học sinh 13 tuổi tử vong.

Theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ đuối nước khiến ít nhất 6 trẻ em thiệt mạng. Điều đáng nói, phần lớn các vụ việc đều xảy ra khi trẻ em đi tắm sông, biển, ao hồ mà không có sự giám sát của người lớn.

Nguy cơ gia tăng khi mùa hè đến gần

Năm 2025, Thanh Hóa nằm trong 4 địa phương (gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Sơn La, Thanh Hóa) có số vụ đuối nước trẻ em cao nhất cả nước với 17 vụ, 21 nạn nhân. So với năm 2024, tăng 2 vụ và tăng đến 6 nạn nhân trẻ em do đuối nước. Phân tích cho thấy, 73% vụ tai nạn xảy ra tại ao, hồ, sông suối gần khu dân cư; 27% xảy ra tại các bãi biển, bãi tắm. Đáng chú ý, nhóm tuổi từ 11 đến 16 chiếm tới 86% tổng số nạn nhân. Nhiều vụ việc xảy ra khi các em đi cùng bạn bè. Khi một em gặp nạn, các em khác thiếu kỹ năng xử lý nên lao xuống cứu, dẫn đến nhiều trường hợp thương tâm khi cả nhóm cùng gặp nguy hiểm.

Đội hình tìm kiếm cứu nạn, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức phương án lặn tìm người đuối nước.

Đại úy Lê Tiến Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 2, thuộc phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: Khi gặp nạn, nạn nhân thường có tâm lý hoảng loạn, dẫn đến hành động bản năng là siết chặt người cứu mình. Trong khi đó, môi trường nước phức tạp với nhiều hướng dòng chảy, nên khi không có kỹ năng, trẻ em rất dễ bị tai nạn tập thể. Lúc này, công tác cứu nạn chuyên nghiệp cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Thực tế cho thấy, tại nhiều địa phương, các khu vực ao hồ, sông suối vẫn chưa được rào chắn, cắm biển cảnh báo đầy đủ. Trong khi đó, kỹ năng bơi lội và phòng tránh đuối nước của trẻ em còn hạn chế. Đây là những yếu tố khiến nguy cơ đuối nước luôn tiềm ẩn, đặc biệt trong dịp nghỉ hè sắp tới.

Chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn

Trước tình trạng đuối nước trẻ em có chiều hướng gia tăng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an các địa phương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ đuối nước, đặc biệt đối với học sinh, trẻ em. Đồng thời, tổ chức ký cam kết tại khu dân cư, trường học; rà soát, cắm biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao.

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, vai trò của gia đình và nhà trường được xác định là yếu tố quan trọng trong phòng ngừa tai nạn đuối nước. Các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý con em, không để trẻ tự ý đi tắm sông, biển, ao hồ; đồng thời trang bị cho trẻ kỹ năng bơi lội và xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm.

Nhà trường cũng cần đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, lồng ghép nội dung phòng chống đuối nước vào các hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ bản thân.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức và hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước cho học sinh, sinh viên tại tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh

Đuối nước không chỉ là tai nạn bất ngờ mà hoàn toàn có thể phòng tránh nếu có sự quan tâm đúng mức. Khi mùa hè đang đến gần, mỗi gia đình, mỗi nhà trường và cộng đồng cần nâng cao cảnh giác, chủ động các biện pháp phòng ngừa để không còn những mất mát đau lòng xảy ra.

Mỗi sinh mạng trẻ em là một tương lai của gia đình và xã hội. Hơn lúc nào hết, việc chung tay bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước cần được đặt lên hàng đầu, để mùa hè thực sự là mùa vui, an toàn và ý nghĩa đối với các em.

Tuyết Hạnh