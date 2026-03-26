Chú trọng nâng chất lượng giáo dục mũi nhọn

Bám sát nhiệm vụ năm học, đề ra nhiều giải pháp thực hiện thiết thực, cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực từ mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh, chất lượng giáo dục của xã Lưu Vệ được duy trì và không ngừng được nâng cao, đặc biệt là chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Đại diện Sở GD&ĐT và lãnh đạo xã Lưu Vệ trao thưởng cho học sinh xã Lưu Vệ đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Cùng với giáo dục đại trà, việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, nhất là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được phòng chuyên môn và các đơn vị trường trên địa bàn xã quan tâm thực hiện ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thuận lợi của xã Lưu Vệ trong việc duy trì và tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục mũi nhọn khi thực hiện mô hình chính quyền mới là có Trường THCS Nguyễn Du đóng chân trên địa bàn. Đây là trường chất lượng cao của huyện Quảng Xương cũ, nên các đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh của xã Lưu Vệ nòng cốt là học sinh Trường THCS Nguyễn Du. Minh chứng cho thấy, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026, toàn xã Lưu Vệ có 37 học sinh tham gia dự thi ở 7 đội tuyển, trong đó học sinh Trường THCS Nguyễn Du có tới 34 em tham gia. Kết quả trong kỳ thi này, có 35/37 học sinh dự thi đoạt giải với 3 giải nhất, 16 giải nhì, 12 giải ba và chỉ 4 giải khuyến khích. 3 em đoạt giải nhất là: Trịnh Minh Quang, học sinh Trường THCS Nguyễn Du đoạt giải nhất môn tiếng Anh; Nguyễn Hoàng Anh, học sinh Trường THCS Nguyễn Du, đoạt giải nhất môn Khoa học Tự nhiên và Nguyễn Văn Hai, học sinh Trường THCS Tân Phong 1, đoạt giải nhất môn Giáo dục công dân. Với kết quả trên xã Lưu Vệ xếp thứ 4/166 xã, phường trong toàn tỉnh.

Cô giáo Lê Thị Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du chia sẻ: "Ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với không ít khó khăn, bộn bề với công việc mới, song cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo địa phương đã dành cho thầy, trò các nhà trường trên địa bàn xã, nhất là Trường THCS Nguyễn Du sự quan tâm đặc biệt. Trong đó đáng chú ý là việc tiếp tục duy trì Đề án “Xây dựng Trường THCS Nguyễn Du thành trường trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030”. Theo đó, cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường chất lượng đội ngũ giáo viên, chính quyền địa phương đã thực thi hiệu quả các chính sách hỗ trợ, khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia các đội tuyển học sinh giỏi các cấp".

Về phía Trường THCS Nguyễn Du, theo cô Phương, nhà trường đã tổ chức thành công dạy học 2 buổi/ngày và duy trì hiệu quả các câu lạc bộ theo đúng hướng dẫn của ngành giáo dục bảo đảm phát triển toàn diện học sinh, song không xem nhẹ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Nhiệm vụ này được lồng ghép trong giờ học chính khóa, trong hoạt động câu lạc bộ. Đặc biệt, công tác lựa chọn giáo viên phụ trách, dẫn dắt đội tuyển luôn được nhà trường và chính quyền địa phương chú trọng.

Qua đánh giá từ thực tiễn, nhiều thầy cô được “chọn mặt gửi vàng” như thầy giáo Phạm Quốc Ký, Cao Thế Anh, Lê Tiến Hùng, Trần Minh Đức; cô giáo Nguyễn Thanh Huyền, Phạm Thị Vy, Nguyễn Ngọc Duyên... Các thầy, cô được lựa chọn dẫn dắt đội tuyển luôn thể hiện tinh thần quyết tâm cao, tất cả vì học sinh thân yêu, để các em có đủ tự tin trước mỗi kỳ thi.

Cô Nguyễn Thanh Huyền, giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, phụ trách đội tuyển dự thi cấp tỉnh môn Ngữ văn chia sẻ: “Mỗi giáo viên khi được lựa chọn phụ trách bồi dưỡng đội tuyển đều cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Tôi cũng như các thầy, cô giáo khác xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong dẫn dắt các đội tuyển học sinh giỏi là rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Do đó, trong suốt quá trình ôn luyện cho các em học sinh, chúng tôi luôn đoàn kết, nhiệt huyết và say mê chuyên môn, không quản ngày, đêm, mưa, nắng, quyết tâm phấn đấu, nỗ lực đưa đội tuyển đạt chỉ tiêu đã đề ra”.

35/37 học sinh dự thi đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026 là minh chứng cụ thể cho sự nỗ lực từ nhiều phía, trong đó đáng trân trọng nhất là sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của mỗi cán bộ, giáo viên và các em học sinh.

Là năm học đầu tiên vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với không ít khó khăn, thách thức, song xã Lưu Vệ vẫn duy trì được thành tích xứng tầm. Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào và cũng là nền tảng, động lực quan trọng để mỗi nhà trường, mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu đóng góp công sức, trí tuệ nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục mũi nhọn của xã nhà trong những năm học tới.

Bài và ảnh: Phong Sắc