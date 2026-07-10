Chủ tịch Fed công bố đội ngũ cố vấn cho cuộc cải tổ sâu rộng

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh đã vừa công bố thành phần của năm nhóm công tác được thành lập nhằm rà soát và đề xuất cải cách các lĩnh vực trọng yếu trong hoạt động của ngân hàng trung ương, từ chính sách tiền tệ, truyền thông đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh. Ảnh: Reuters.

Theo Investopedia, các nhóm công tác quy tụ nhiều học giả, cựu quan chức ngân hàng trung ương, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế. Đây là một trong những ưu tiên cải cách đầu tiên của ông Warsh kể từ khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Fed.

Năm nhóm sẽ tập trung nghiên cứu các nội dung gồm: nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách; đánh giá khuôn khổ quản lý bảng cân đối kế toán của Fed; cải thiện việc thu thập và sử dụng dữ liệu kinh tế; xem xét tác động của AI đối với năng suất và việc làm; đồng thời rà soát lại cách Fed đánh giá và ứng phó với lạm phát.

Nhóm về truyền thông có sự tham gia của cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Mervyn King và cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Brazil Arminio Fraga. Trong khi đó, nhóm nghiên cứu bảng cân đối kế toán quy tụ các nhà kinh tế Jeremy Stein, Karen Dynan và Raghuram Rajan.

Chủ tịch Fed công bố đội ngũ cố vấn cho cuộc cải tổ sâu rộng. Ảnh: Vespernews.

Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu về AI có sự góp mặt của nhà đầu tư công nghệ Marc Andreessen, Giáo sư Charles I. Jones của Đại học Stanford và bà Asha Sharma, Giám đốc điều hành bộ phận Xbox của Microsoft.

Trước đó, ông Warsh cho biết Fed cần xem xét lại một số phương pháp đánh giá nền kinh tế, trong đó có cách đo lường lạm phát. Ông cũng đã điều chỉnh phương thức truyền thông của Fed bằng việc loại bỏ hình thức “định hướng trước” khỏi tuyên bố chính sách của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Theo giới quan sát, các khuyến nghị của năm nhóm công tác có thể tạo nền tảng cho những thay đổi đáng kể trong cách thức điều hành chính sách tiền tệ của Fed trong những năm tới.

Lê Hà.

Nguồn: Investopedia

Tin liên quan: Tân chủ tịch FED với tham vọng cải tổ sâu rộng 15 năm sau khi rời khỏi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để phản đối chương trình mua trái phiếu quy mô lớn, ông Kevin Warsh đã quay trở lại ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới trên cương vị Chủ tịch Fed với tham vọng cải tổ sâu rộng chính sách tiền tệ, chiến lược truyền thông cũng như cách thức điều hành của cơ quan này.

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