Chủ tịch EC bị điều tra liên quan nhóm chat kín với Tổng thống Ukraine và lãnh đạo một số nước

Theo truyền thông Châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đang bị một cơ quan giám sát của EU điều tra liên quan tới cáo buộc không công khai nội dung một nhóm trò chuyện riêng tư có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng một số lãnh đạo châu Âu.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen bị điều tra liên quan nhóm chat kín với Tổng thống Ukraine và lãnh đạo một số nước. Ảnh: FTM

Theo tờ Follow the Money (Hà Lan), cuộc điều tra được khởi động sau khi cơ quan này nhận đơn khiếu nại liên quan việc EC từ chối công bố nội dung trao đổi trong một nhóm chat được cho là có sự tham gia của nhiều lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Keir Starmer.

EC được cho là đã lập luận rằng việc công bố các nội dung này có thể gây ảnh hưởng tới quan hệ của EU với các quốc gia thứ ba.

Thanh tra châu Âu Teresa Anjinho cho biết bà đã mở cuộc điều tra nhằm đánh giá việc cơ quan này có tuân thủ quy định minh bạch của EU hay không khi từ chối cung cấp thông tin.

Bà Anjinho cho biết: “Cuộc điều tra sẽ xem xét liệu Ủy ban châu Âu có tuân thủ đầy đủ các quy định về minh bạch hay không”.

Bà cũng đề nghị làm việc trực tiếp với đại diện Ủy ban châu Âu trước giữa tháng 7.

Nhóm chat nói trên là kênh trao đổi không chính thức giữa một số lãnh đạo châu Âu trong bối cảnh chính sách liên quan Ukraine và các động thái của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Global Look Press

Nhóm chat nói trên, được truyền thông gọi là “Washington Group”, trước đó từng được Politico nhắc tới, với mô tả đây là kênh trao đổi không chính thức giữa một số lãnh đạo châu Âu trong bối cảnh chính sách liên quan Ukraine và các động thái của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Theo các nguồn tin, nhóm này được cho là hình thành nhằm phối hợp phản ứng trước các biến động chính trị quốc tế liên quan xung đột tại Ukraine.

Vụ việc lần này được xem là diễn biến mới trong chuỗi tranh cãi liên quan đến việc xử lý tài liệu và thông tin nội bộ của Ủy ban châu Âu. Trước đó, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu từng phán quyết rằng EC xử lý không phù hợp yêu cầu tiếp cận tin nhắn giữa bà von der Leyen và lãnh đạo hãng dược Pfizer trong quá trình đàm phán hợp đồng vaccine COVID-19. Cơ quan này sau đó cam kết rà soát lại quy trình lưu trữ và quản lý thông tin chính thức.

Bích Hồng