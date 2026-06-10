Chủ tịch công đoàn cơ sở tận tâm vì đoàn viên, người lao động

Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và luôn đặt quyền lợi của đoàn viên, người lao động (NLĐ) lên hàng đầu, nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Mến, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam đã trở thành điểm tựa tin cậy của đoàn viên, công nhân lao động. Những đóng góp của chị cùng Ban Chấp hành CĐCS đã góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, hài hòa, tạo động lực để NLĐ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Mến, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam trao quà cho người lao động khó khăn.

Trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động luôn đóng vai trò quan trọng. Thấu hiểu điều đó, chị Nguyễn Thị Mến cùng Ban Chấp hành CĐCS đã chủ động phối hợp với ban giám đốc công ty triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ. Chị thường xuyên dành thời gian xuống các phân xưởng sản xuất để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, từ đó kịp thời đề xuất những giải pháp phù hợp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Dưới sự điều hành của chị Mến, CĐCS luôn phối hợp chặt chẽ với ban giám đốc công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hằng năm, công đoàn tham gia tổ chức hội nghị NLĐ, hướng dẫn NLĐ ký kết hợp đồng lao động đúng quy định; đại diện tập thể NLĐ tham gia đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Công đoàn cũng tham gia xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác.

Một trong những dấu ấn nổi bật là chị Mến đã chủ động tham gia xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật. Ngoài mức lương cơ bản được xây dựng bảo đảm đời sống cho NLĐ, công ty còn thực hiện nhiều chế độ phụ cấp như: phụ cấp chức vụ từ 300.000 - 5.000.000 đồng/tháng; thâm niên cho NLĐ làm việc từ 1 năm trở lên từ 150.000 - 800.000 đồng/tháng; cơm trưa 22.000 đồng/người/ngày; nhà xa, nhà trọ từ 20km 200.000 - 450.000 đồng/tháng; xăng xe 15.000 đồng/người/ngày; nuôi con dưới 6 tuổi 50.000 đồng/con/người/tháng; trợ cấp năng lực cho công nhân từ 200.000 - 400.000 đồng/tháng... Đặc biệt, NLĐ làm việc đủ 2 năm được xét nâng một bậc lương cơ bản. Các chính sách này không chỉ góp phần nâng cao thu nhập mà còn tạo động lực để NLĐ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Song song với việc chăm lo quyền lợi về vật chất, chị Mến còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của đoàn viên, NLĐ. Công đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi công nhân bị ốm đau, tai nạn lao động, gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp sự cố đột xuất. Từ năm 2020 đến nay, công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ hơn 19.000 lượt đoàn viên, NLĐ với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Các chương trình chăm lo cho đoàn viên vào dịp lễ, tết cũng được triển khai thường xuyên và thiết thực. Vào các dịp lễ, tết, hàng nghìn phần quà được trao tận tay NLĐ, góp phần động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn và lan tỏa sự gắn kết trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, CĐCS còn chú trọng tổ chức các hoạt động nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần cho NLĐ. Hằng năm, công ty phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ, NLĐ. Chương trình “Giải nhiệt mùa hè” với các hoạt động cấp phát nước uống, nước chanh, sữa chua và nước hoa quả cho công nhân trong những ngày nắng nóng đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của NLĐ. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho đoàn viên. Nhiều năm qua, CĐCS đã tổ chức nhiều giải bóng đá mini nam, nữ nhân dịp Tháng Công nhân, kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.... Những hoạt động này không chỉ nâng cao đời sống tinh thần mà còn góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa NLĐ trong doanh nghiệp.

Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và tâm huyết với hoạt động công đoàn, chị Nguyễn Thị Mến đã và đang khẳng định vai trò của người cán bộ CĐCS luôn đồng hành, sẻ chia và hết lòng vì đoàn viên, NLĐ. Những việc làm thiết thực, hiệu quả của chị không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động mà còn xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, tạo dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

Ghi nhận những đóng góp nổi bật đó, tại lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), chị Nguyễn Thị Mến vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương là Chủ tịch CĐCS xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân chị mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tổ chức công đoàn trong hành trình chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Bài và ảnh: Thanh Huê