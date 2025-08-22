Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5

Chiều 22/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang vào Biển Đông, có nhiều khả năng mạnh lên thành bão.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 22/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ vĩ Bắc; 121,2 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo, rạng sáng ngày mai (23/8) áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 5 (Kajiki). Đây được đánh giá là cơn bão đặc biệt nguy hiểm do tốc độ hình thành và di chuyển nhanh. Dự kiến ngày 23 - 24/8, bão sẽ tác động đến khu vực quần đảo Hoàng Sa. Từ ngày 25/8, bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thông qua Kế hoạch ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5. Đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố tại các điểm cầu đã báo cáo công tác ứng phó với thiên tai trong thời gian qua, nhất là kinh nghiệm trong ứng phó với cơn bão số 3 vào tháng 7/2025.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã thông tin công tác ứng phó với thiên tai của tỉnh trong thời gian qua, nhất là công tác đảm bảo phương châm “4 tại chỗ” trong chủ động ứng phó với cơn bão số 3 vừa qua.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Thanh Hóa tham dự hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để chủ động ứng phó với thiên tai, tỉnh Thanh Hóa đã ưu tiên nguồn lực, tập trung đầu tư các công trình phòng, chống lụt bão như: tu bổ, nâng cấp hệ thống đê điều, đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ di dời người dân sinh sống ở nơi có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của thiên tai đến nơi an toàn; chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành đảm bảo an toàn hồ đập...

Bên cạnh đó, tỉnh đã chủ động kế hoạch, khoanh vùng các điểm xung yếu ở khu vực ven biển, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng phương án ứng phó theo cấp độ thiên tai, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hiện nay, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, tỉnh Thanh Hóa luôn bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, chủ động sẵn sàng phương án ứng phó. Trong đó, công tác chỉ huy, chuẩn bị lực lượng, vật tư, hậu cần được quan tâm hàng đầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã thông tin cụ thể về kế hoạch, phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão số 5 trên Biển Đông của tỉnh; đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ ngành, đơn vị liên quan làm tốt công tác dự báo để địa phương chủ động phương án ứng phó...

Hình ảnh các điểm cầu tham dự hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp chuẩn bị công tác ứng phó với Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5 khi đi vào biển Đông (Ảnh: VGP)

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao công tác ứng phó với thiên tai của một số địa phương thời gian qua, trong đó có tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa có địa hình chia cắt, phức tạp, hệ thống sông suối dày đặc, thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai. Song tỉnh đã ứng phó rất tốt với mưa lũ, đảm bảo an toàn, tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá nguy cơ thiên tai do bão số 5 gây ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần đề cao tinh thần, trách nhiệm, cảnh giác cao độ, chủ động sẵn sàng kế hoạch, phương án ứng phó. Trong đó, công tác dự báo phải được ưu tiên quan tâm hàng đầu, đảm bảo dự báo đúng, kịp thời, chính xác tình hình của bão.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể, chủ động các phương án ứng phó, nhất là các khu vực chuẩn bị diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Rà soát lại công tác chỉ huy, công tác chuẩn bị lực lượng, vật tư, hậu cần, sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Rà soát, đánh giá lại nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai ở các khu vực xung yếu, trọng điểm; thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn công trình hồ đập, đê điều...

Đồng chí lưu ý các địa phương chủ động, sẵn sàng phương án di dân ở khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng theo cấp độ thiên tai, như khu vực ven biển, ven sông suối, vùng trũng thấp... Trong trường hợp di dân, phải đảm bảo tốt các điều kiện để bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, cũng như cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian tránh trú mưa bão.

Riêng đối với khu vực miền núi, các địa phương cần xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó đến từng khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, cả trong thời gian mưa bão và hoàn lưu bão...

Sau hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chỉ đạo công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Thanh Hóa sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh theo dõi sát tình hình, làm tốt công tác tham mưu công tác chỉ huy, chỉ đạo, điều hành, chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 5.

Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành, địa phương liên quan theo dõi sát mực nước ở các hồ thủy lợi, thủy điện để chủ động phương án đảm bảo an toàn hồ chứa trong mọi tình huống.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần chủ động các phương án ứng phó theo từng cấp độ thiên tai, như chủ động kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; di dời người dân ở khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở, ngập lụt do mưa bão đến nơi an toàn... với quyết tâm cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Đỗ Đức