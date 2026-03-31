Chủ động ứng phó lốc, sét, mưa đá trong thời kỳ chuyển mùa

Chủ động ứng phó lốc, sét, mưa đá trong thời kỳ chuyển mùa

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 31/CV-PTDS về việc chủ động ứng phó lốc, sét, mưa đá trong thời kỳ chuyển mùa.

Ảnh minh họa.

Thời điểm hiện nay đang bước vào thời kỳ chuyển mùa, vì vậy rất dễ xảy ra các loại hình thiên tai như lốc, sét, mưa đá, đặc biệt là tại khu vực các xã miền núi của tỉnh (chiều ngày 25/3/2026, tại xã Pù Nhi, một trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút đã gây thiệt hại về nhà ở của 339 hộ dân và phòng học của Khu Tiểu học Pù Ngùa).

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ tháng 3 - 5/2026, có khả năng xảy ra 4 - 6 trận lốc, sét và mưa đá; chủ yếu xảy ra trong những ngày không khí lạnh nén rãnh thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao hoặc sau những ngày nắng nóng.

Thực hiện Công văn số 08/BCĐ-BNNMT ngày 31/3/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá trong thời kỳ chuyển mùa, để chủ động ứng phó, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình lốc, sét, mưa đá để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho chính quyền địa phương, Nhân dân chủ động phòng tránh; tổ chức kiểm tra rà soát an toàn nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án ứng phó, tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở; cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn Nhân dân kỹ năng ứng phó lốc, sét, mưa đá để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Sẵn sàng huy động nguồn lực hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả lốc, sét, mưa đá và các loại hình thiên tai khác xảy ra trên địa bàn, để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của lốc, sét, mưa đá; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân biết, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hoá, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và các biện pháp ứng phó với lốc, sét, mưa đá để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

NM