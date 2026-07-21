Chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai

Trong 2 ngày (20 và 21/7), Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và làm việc tại các xã thuộc khu vực huyện Mường Lát và Quan Sơn (cũ) về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm việc tại xã Mường Lát.

Đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư, trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ”; khảo sát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét; kiểm tra tiến độ thi công các công trình trọng điểm về phòng, chống thiên tai và các dự án tái định cư trên địa bàn.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các địa phương, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh khảo sát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Đoàn công tác đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung đầy đủ vật tư, phương tiện phòng, chống thiên tai, bảo đảm cả về chủng loại, số lượng và có phương án bảo quản phù hợp, sẵn sàng huy động khi có tình huống xảy ra.

Cùng với đó, cần xây dựng các phương án ứng phó sát với điều kiện thực tế; chủ động điều phối lực lượng, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời cảnh báo, triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư, trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đặc biệt, đoàn công tác yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống thiên tai; phát huy tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Trịnh Tuấn Anh