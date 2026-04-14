Chủ động phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép

Bát Mọt là xã miền núi, có đường biên giới tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào). Địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở tự phát, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, nhận thức pháp luật chưa đồng đều... là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, thậm chí phát sinh các loại tội phạm xuyên biên giới.

Công an xã Bát Mọt thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Bát Mọt tuần tra liên ngành tại các khu vực giáp biên, đường mòn, lối mở.

Trước thực tế đó, Công an xã Bát Mọt đã tăng cường công tác nắm tình hình ngay từ thôn, bản; đồng thời phân công cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh. Lực lượng công an chủ động rà soát, lập danh sách các trường hợp thường xuyên qua lại biên giới; quản lý chặt chẽ cư trú, tạm trú, tạm vắng, nhất là số công dân đi làm ăn xa trở về địa phương; phối hợp với các lực lượng chức năng và già làng, trưởng bản, những người có uy tín đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh giữa Việt Nam và Lào. Trong năm 2025 và 3 tháng đầu năm 2026, Công an xã Bát Mọt đã phối hợp với lực lượng biên phòng và các đơn vị chức năng đứng chân trên địa bàn kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định đối với 4.733 lượt người xuất cảnh sang Lào và 4.014 lượt người nhập cảnh vào Việt Nam; không để xảy ra vụ việc phức tạp liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép. Đặc biệt, trong cao điểm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng quốc tịch Lào vận chuyển hơn 1 tấn pháo trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.

Thông qua công tác nắm tình hình và tuyên truyền, vận động Nhân dân, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Cẩm Thạch đã phát hiện, xác minh và xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp về hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục nhập cảnh với tổng số tiền trên 11 triệu đồng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn thành công 1 trường hợp đang có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động. Để có được những kết quả này, Công an xã Cẩm Thạch đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; thành lập ban chỉ đạo và các tổ tuyên truyền tại 31/31 thôn trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, Công an xã Cẩm Thạch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều bài viết trên fanpage cảnh báo về hậu quả, tác hại, những rủi ro và các vấn đề pháp lý liên quan đến hành vi xuất nhập cảnh trái pháp luật. Ngoài ra, lực lượng công an xã Cẩm Thạch đã thực hiện rà soát, thống kê các diện đối tượng, quản lý chặt chẽ 587 công dân là người địa phương đang lao động ở nước ngoài. Tổ chức cho 100% các trường hợp có lịch sử xuất nhập cảnh trái phép, thân nhân người lao động trái phép ký cam kết không tái phạm; 31/31 đại diện thôn, các chủ xe kinh doanh vận tải và các cơ sở môi giới lao động trên địa bàn nói không với xuất cảnh lao động trái phép. Đồng thời, 100% người nước ngoài đến địa bàn đều được xác thực và khai báo tạm trú đúng quy định.

Thực tế thời gian qua cho thấy, trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra tình trạng công dân Việt Nam và người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép. Đáng chú ý, tại một số khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, do nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, các đối tượng xấu đã lợi dụng để lôi kéo, tổ chức, môi giới hoặc che giấu cho các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Trước tình hình đó, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nghiệp vụ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép. Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, ngăn chặn 44 vụ với 70 công dân chuẩn bị xuất cảnh trái phép. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều công dân bị nước ngoài bắt giữ và trao trả; xử phạt hành chính hàng chục trường hợp; khởi tố 10 vụ với 18 bị can liên quan đến hành vi tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài hoặc vi phạm quy định về xuất nhập cảnh.

Thời gian tới, lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo công an các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của Nhà nước liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh cho người dân; thường xuyên, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp vi phạm trong công tác lao động, lưu trú, tạm trú đối với người nước ngoài. Đồng thời tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; phối hợp lực lượng quân sự, biên phòng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh, trốn ở lại Việt Nam trái phép qua tuyến biên giới, không để hình thành các ổ nhóm, tụ điểm cư trú, hoạt động phức tạp.

Bài và ảnh: Lê Quốc