Khi doanh nghiệp mở cửa cho người tái hòa nhập

Với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, có việc làm và thu nhập ổn định là điều kiện quan trọng để sớm ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm. Tại xã Nga Thắng, một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã trực tiếp tiếp nhận, dạy nghề, tạo việc làm cho người từng vi phạm pháp luật.

Ông Trần Văn Sùng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh xã Nga Thắng, trao đổi với người lao động tại cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ do ông điều hành.

Một chỗ làm ổn định để bắt đầu lại

Công ty TNHH may Nga Phượng hiện tạo việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động, phần lớn là phụ nữ địa phương. Ông Nguyễn Hữu Bình, giám đốc công ty cho biết: “Trước đây doanh nghiệp từng tiếp nhận 2 trường hợp thuộc diện công an địa phương theo dõi, quản lý, giới thiệu vào làm việc. Khi vào công ty, những lao động này được bố trí công việc phù hợp và được trả công như những lao động khác". Theo ông Bình, một chỗ làm ổn định có thể giúp người tái hòa nhập cuộc sống có thu nhập, hình thành nền nếp lao động và thuận lợi hơn trong quá trình quản lý, giúp đỡ”.

Tại Công ty TNHH Chế tác đá mỹ nghệ Minh Quân và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng hạ tầng Tuấn Thành do ông Trần Văn Sùng điều hành, hơn 30 lao động đang có việc làm, thu nhập khoảng từ 8 đến 15 triệu đồng/người/tháng. Theo ông Sùng, từ khi lập nghiệp đến nay, ông đã trực tiếp dạy nghề, tạo việc làm hoặc hỗ trợ 15 người có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có người từng chấp hành án phạt tù; 8 người sau thời gian làm việc đã có sinh kế riêng tương đối ổn định. Anh Nguyễn Văn Tiến là một trong những trường hợp được hỗ trợ. Năm 2025, anh Tiến được giới thiệu đến cơ sở của ông Sùng học nghề đá, sau đó làm việc tại công ty. Từ thu nhập và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình làm việc, anh từng bước tạo vốn, mua xe làm dịch vụ.

Bản thân ông Sùng cũng từng được hỗ trợ để tái hòa nhập. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, ông được tiếp cận 40 triệu đồng từ Quỹ “Doanh nhân với an ninh trật tự” của huyện Nga Sơn (cũ) để mua máy móc, nguyên liệu làm nghề đá. Từ một cơ sở nhỏ, ông từng bước gây dựng việc làm, mở rộng sản xuất. Tháng 11/2025, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh xã Nga Thắng. Hiện hội có 74 thành viên là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh hoạt động ở nhiều lĩnh vực như may mặc, xây dựng, sản xuất và thủ công mỹ nghệ. Từ trải nghiệm của mình, ông Sùng cho rằng: "Với người vừa trở về cộng đồng, trước hết phải có việc làm, có thu nhập và có người hướng dẫn cách trở lại với cuộc sống ngoài xã hội. Khi chưa có nghề, chưa biết làm gì thì có vốn cũng khó phát huy hiệu quả”.

Đưa hỗ trợ vào việc làm cụ thể

Cuối năm 2008, Công an huyện Nga Sơn (cũ) đã tham mưu xây dựng mô hình “Doanh nhân với an ninh trật tự”, phối hợp giữa lực lượng công an, cộng đồng doanh nghiệp và Ngân hàng Chính sách xã hội, nhằm hỗ trợ vốn, nghề, kinh nghiệm sản xuất và tạo việc làm cho người có quá khứ vi phạm pháp luật. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Nga Thắng được thành lập từ các xã: Nga Văn, Nga Phượng, Nga Thạch và Nga Thắng. Cùng với việc thành lập Hội Doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh xã, hoạt động phối hợp giữa hội với lực lượng công an trong bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người từng lầm lỗi cũng được tiếp nối. Theo ông Trần Văn Sùng, đến nay 7 trường hợp đã được hội hỗ trợ, giới thiệu việc làm, học nghề, kết nối vay vốn hoặc cơ sở sản xuất phù hợp.

Toàn tỉnh có 124 mô hình tham gia hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Cùng với việc làm, tín dụng chính sách là nguồn lực quan trọng. Đến đầu tháng 8/2026, Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Hóa đã giải ngân 92,4 tỷ đồng cho 986 khách hàng thuộc chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg cho phép cả người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động thuộc nhóm này được vay vốn. Cơ sở đáp ứng điều kiện có thể vay tối đa 2 tỷ đồng cho một dự án và không quá 100 triệu đồng trên mỗi lao động. Công an cấp xã có trách nhiệm lập, cung cấp danh sách người có nhu cầu, đủ điều kiện vay để Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét. Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 247/2026/NĐ-CP về công tác tái hòa nhập cộng đồng tiếp tục quy định việc tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề và huy động doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù.

Với 74 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh, Nga Thắng có thêm nguồn lực để tạo việc làm tại chỗ. Nếu nhu cầu của người chấp hành xong án phạt tù được kết nối thường xuyên với nhu cầu tuyển dụng, việc hỗ trợ sẽ cụ thể và sát nhu cầu hơn. Khi có nghề, việc làm và thu nhập ổn định, người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện tự lo cuộc sống và giảm nguy cơ tái phạm. Mỗi vị trí việc làm phù hợp cũng góp thêm một giải pháp phòng ngừa vi phạm, giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Bài và ảnh: Tăng Thúy