Chòng chành những chuyến đò ngang mùa lũ

Do địa hình, sông suối phức tạp nên Thanh Hóa vẫn còn nhiều bến đò ngang hoạt động phục vụ nhu cầu dân sinh. Tuy nhiên, bất chấp nguy cơ tai nạn trong mùa mưa lũ, nhiều hành khách vẫn chủ quan, không mặc áo phao khi qua sông.

Trên đò mang số hiệu TH-0991 ở bến đò Cồn Đình chạy qua sông Lạch Trường có áo phao và dụng cụ nổi cầm tay, nhưng cả lái đò và khách đều không dùng (ảnh chụp ngày 28/7).

Ghi nhận tại bến đò Cồn Đình trên sông Lạch Trường, nối xã Hoằng Tiến và xã Vạn Lộc, không chỉ khách du lịch đến tham quan Khu du lịch Hải Tiến, mà còn đông người và phương tiện ở các xã lân cận đi thu mua hải sản qua lại. Vì thế mỗi lượt qua sông, đò ngang có thể chở đến hàng chục người và phương tiện. Trong khi bến đò nằm ngay cửa biển, chịu tác động rất lớn của yếu tố thời tiết, sóng gió, nên việc chở khách qua sông bằng đò ngang tại khu vực này vô cùng nguy hiểm, nhất là trong những ngày mưa lũ.

Chị Nguyễn Thị Thủy ở xã Vạn Lộc đưa 5 con và cháu sang Khu du lịch Hải Tiến chơi. Mỗi lần qua đò, 6 người phải trả cho chủ đò 90 nghìn đồng. Trên thuyền dù có áo phao và dụng cụ nổi cầm tay, nhưng cả chủ đò và khách đều không dùng. Chị Thủy giải thích: Trời nóng, mặc áo phao khó chịu lắm! Hơn nữa, hôm nay biển thuận, đò chạy chút là đến bến, nguy hiểm gì đâu mà phải mặc áo phao cho vướng víu.

Tại bến đò Gảnh nối đôi bờ sông Lèn, nơi phục vụ nhu cầu đi lại của người dân xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn, tình hình cũng tương tự. Bến đò sơ sài, không nhà chờ, không biển nội quy... tất cả đều mang tính chất tạm bợ, tồn tại vì nhu cầu đi lại của người dân chứ không đi kèm các biện pháp bảo đảm an toàn.

Được biết, cầu và công trình đầu mối sông Lèn đã cơ bản hoàn thiện và dự kiến vận hành thử nghiệm trong tháng 8/2025. Nếu thông xe cầu đập thủy lợi bắc qua sông Lèn, bến đò sẽ dừng hoạt động, người dân đi lại đỡ vất vả, nguy hiểm hơn. Trong thời gian chờ đợi, mỗi chuyến đò qua lại trên dòng sông Lèn vẫn tiếp tục lặng lẽ chở khách mà không ai chịu mặc áo phao.

Ông Vũ Văn Vân, lái đò Gảnh cho biết: "Chúng tôi cũng nhắc khách mặc áo phao, nhưng có người nghe, có người không. Còn mặc hay không thì không ai ép được. Không chỉ đò Gảnh, mà bến Sung hoạt động cùng tuyến đều được Ban An toàn giao thông tỉnh cấp đầy đủ áo phao, phao cứu sinh để chủ đò trang bị cho hành khách. Tuy nhiên, áo phao và thiết bị phục vụ khách đi đò để lâu ngày gây mùi, hư hỏng nên khách “ngại” dùng".

Miền Trung và các tỉnh phía Bắc đang trong giai đoạn cao điểm của mùa mưa lũ. Khi thời tiết bất thường thì việc lưu thông trên các chuyến đò hay phà là rất nguy hiểm, mọi tình huống xấu nhất đều có thể xảy ra. Việc đảm bảo an toàn cho các chuyến đò ngang không chỉ là trách nhiệm của chính quyền địa phương hay chủ đò, mà rất cần ý thức tuân thủ quy định khi tham gia giao thông đường thủy của mỗi hành khách.

Để bảo đảm an toàn cho hành khách, các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra hoạt động tại các bến đò ngang trên các tuyến giao thông đường thủy và phối hợp các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo đảm an toàn giao thông cho người dân. Đồng thời, kiên quyết xử lý các chủ phương tiện không được cấp phép hoạt động, không bảo đảm các điều kiện về an toàn giao thông để phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do chủ quan gây ra.

Bài và ảnh: Minh Minh