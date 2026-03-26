Chờ đợi Xuân Son & Hoàng Hên tái hợp; Senegal kiện lên CAS đòi lại chức vô địch châu Phi

Cục diện kịch tính của U23 Việt Nam tại giải CFA Team China 2026; Siêu hợp đồng 210 triệu bảng chờ đón Mohamed Salah; Xabi Alonso đàm phán dẫn dắt Liverpool thay thế Arne Slot... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (26/3).

Đội tuyển Việt Nam đối đầu Bangladesh: Chờ đợi Xuân Son & Hoàng Hên tái hợp

Lúc 19h tối nay (26/3), đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu quốc tế đầu tiên trong năm 2026 gặp Bangladesh trên sân Hàng Đẫy.

Hoàng Hên đang rất hưng phấn trong lần đầu tiên tập trung cùng ĐT Việt Nam. (Ảnh: Hoài Thương).

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào khả năng tái hợp của bộ đôi nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, những người từng làm mưa làm gió tại V.League. Bên cạnh đó, sự trở lại của các trụ cột như Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng sau chấn thương cũng hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho hàng thủ.

Dù đối thủ sở hữu tiền vệ Hamza Choudhury từng đá tại Ngoại hạng Anh, nhưng với thứ hạng 181 FIFA, Bangladesh được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước thầy trò HLV Kim Sang-sik đang khát khao chiến thắng để tích lũy điểm số.

Cục diện kịch tính của U23 Việt Nam tại giải CFA Team China 2026

Lượt trận đầu tiên giải giao hữu quốc tế tại Tây An (Trung Quốc) ngày 25/3 đã kết thúc với kịch bản bất ngờ khi cả 4 đội bóng đều chia điểm.

U23 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi khi cầm hòa U23 CHDCND Triều Tiên với tỷ số 1-1. Trong khi đó, trận đấu giữa chủ nhà U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan diễn ra vô cùng căng thẳng với màn rượt đuổi tỷ số 2-2 cùng hai tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho mỗi đội.

Với kết quả này, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan tạm chia sẻ ngôi đầu bảng nhờ chỉ số phụ, bám sát ngay sau là U23 Việt Nam và Triều Tiên. Cục diện bảng xếp hạng hứa hẹn sẽ còn nhiều biến động hấp dẫn ở các lượt đấu kế tiếp.

Siêu hợp đồng 210 triệu bảng chờ đón Mohamed Salah

Sau khi xác nhận chia tay Liverpool vào cuối mùa giải, Mohamed Salah đang trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu của các đại gia Saudi Pro League.

Các CLB như Al Nassr, Al Ittihad và Al Hilal sẵn sàng đưa ra gói đãi ngộ khổng lồ lên tới 210 triệu bảng cho bản hợp đồng 3 năm miễn thuế. Đây được xem là con số không tưởng, biến ngôi sao Ai Cập trở thành gương mặt đại diện mới của bóng đá Trung Đông.

Dù nhận được sự quan tâm từ các ông lớn châu Âu như AC Milan hay Barcelona, nhưng rào cản tài chính khiến các đội bóng này khó lòng cạnh tranh. Hiện tại, Salah vẫn giữ im lặng để tập trung cống hiến trọn vẹn cho những trận đấu cuối cùng trong màu áo “The Kop”.

Senegal kiện lên CAS đòi lại chức vô địch châu Phi

Bóng đá châu Phi rúng động khi Liên đoàn bóng đá Senegal (FSF) chính thức đệ đơn lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để khiếu nại quyết định của CAF. Dù đánh bại Morocco 1-0 trong trận chung kết CAN Cup 2025 vào tháng 1/2026, Senegal bất ngờ bị xử thua ngược 0-3 sau hai tháng đăng quang. Án phạt này xuất phát từ việc các cầu thủ Senegal phản đối quả phạt đền và dọa bỏ trận trong 14 phút.

Chủ tịch FSF khẳng định sẽ đấu tranh pháp lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi chính đáng. Hiện CAS đã thụ lý vụ việc và chuẩn bị mở phiên điều trần tại Paris, hứa hẹn một cuộc chiến pháp lý dai dẳng và phức tạp bậc nhất lịch sử giải đấu.

Xabi Alonso đàm phán dẫn dắt Liverpool thay thế Arne Slot

Trước áp lực từ chuỗi thành tích bết bát của HLV Arne Slot, người đại diện của Xabi Alonso đã xác nhận đang có những cuộc thảo luận với Liverpool. Chiến lược gia người Tây Ban Nha, hiện đang tự do sau khi rời Real Madrid, được CEO Michael Edwards đánh giá là người kế thừa lý tưởng để tái thiết đội bóng.

Tuy nhiên, Alonso chỉ sẵn sàng tiếp quản Anfield vào mùa hè 2026 với điều kiện được trao quyền lực lớn hơn trong khâu chuyển nhượng. Cuộc cải tổ này, kết hợp với việc Mohamed Salah chia tay, hứa hẹn sẽ tạo nên một bước ngoặt quan trọng cho “The Kop” trong nỗ lực tìm lại vị thế đỉnh cao tại Premier League.

