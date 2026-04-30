Chính quyền Trump xem xét giảm quân số Mỹ tại Đức, gây áp lực lên Berlin

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, chính quyền của ông đang xem xét khả năng giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức, trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Berlin xuất hiện những căng thẳng liên quan đến xung đột với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: The Hill

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social ngày 29/7 (giờ địa phương), ông Trump tuyên bố: “Mỹ đang nghiên cứu và cân nhắc việc giảm quân số tại Đức. Một quyết định sẽ được đưa ra trong thời gian ngắn tới”. Tuy nhiên, ông không nêu rõ quy mô cắt giảm cũng như thời điểm cụ thể.

Động thái này được đưa ra sau những bất đồng công khai giữa ông Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz về cách xử lý cuộc xung đột với Iran. Trước đó, ông Merz đã chỉ trích các chiến dịch quân sự của Mỹ là “liều lĩnh”, đồng thời cho rằng Washington đang gặp bất lợi trong các cuộc đàm phán với Tehran. Ông cũng cảnh báo về những hệ lụy lâu dài của các cuộc chiến, viện dẫn các trường hợp tại Afghanistan và Iraq.

Đáp lại, ông Trump chỉ trích ngược lại, cho rằng Thủ tướng Đức “không hiểu mình đang nói gì” và cáo buộc ông Merz có quan điểm dung túng khả năng Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng, nếu Iran có vũ khí hạt nhân, an ninh toàn cầu sẽ bị đe dọa nghiêm trọng, qua đó bảo vệ lập trường cứng rắn của Washington.

Theo giới phân tích, việc xem xét giảm quân số tại Đức có thể là một đòn bẩy chính trị nhằm gây áp lực lên Berlin, một đồng minh quan trọng trong NATO trong bối cảnh nước này chưa thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Một cuộc tập trận quân sự do Mỹ dẫn đầu sử dụng công nghệ máy bay không người lái ở Hohenfels, Đức. Ảnh: WSJ

Hiện Mỹ duy trì khoảng 35.000-36.000 binh sĩ tại Đức, chiếm hơn một nửa lực lượng Mỹ đồn trú ở châu Âu. Các căn cứ quan trọng như Ramstein hay trụ sở Bộ Tư lệnh châu Âu (EUROCOM) và châu Phi (AFRICOM) đều đặt tại đây, đóng vai trò chiến lược trong việc triển khai sức mạnh quân sự của Mỹ trên toàn cầu.

Trước đó, trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng đề xuất rút hàng nghìn binh sĩ khỏi Đức, nhưng kế hoạch này sau đó bị chính quyền kế nhiệm đảo ngược. Hiện nay, khả năng điều chỉnh lực lượng một lần nữa đang được đặt lên bàn cân, trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép buộc các đồng minh chia sẻ gánh nặng quốc phòng và tham gia tích cực hơn vào các chiến dịch quân sự.

Các chuyên gia nhận định, nếu Washington tiếp tục sử dụng việc triển khai quân như một công cụ gây sức ép với đồng minh, điều này có thể làm thay đổi đáng kể cách thức vận hành của mạng lưới quân sự Mỹ trên toàn cầu, đồng thời tác động tới các khu vực khác nơi quân đội Mỹ đang hiện diện.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, The Chosun