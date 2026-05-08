Chính phủ thông qua 3 chính sách sửa đổi Luật Nuôi con nuôi

Chính phủ thống nhất thông qua 3 nhóm chính sách sửa đổi Luật Nuôi con nuôi, siết chặt điều kiện nhận con nuôi, bảo đảm quyền, lợi ích tốt nhất của trẻ em và cải cách thủ tục hành chính nhận con nuôi.

Sau 15 năm thực thi, Luật Nuôi con nuôi đã góp phần giải quyết hàng chục nghìn trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nhận làm con nuôi, song nhiều quy định hiện đã bộc lộ bất cập cần tiếp tục hoàn thiện.

Tại Nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 6/5/2026, Chính phủ đã thông qua 3 chính sách của Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Quy định chặt chẽ điều kiện giải quyết nuôi con nuôi

Cụ thể, đối với chính sách 1 về quy định chặt chẽ điều kiện giải quyết nuôi con nuôi nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em được nhận làm con nuôi, Chính phủ cơ bản thống nhất theo hướng: sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện của người được nhận làm con nuôi; điều kiện của người nhận con nuôi; thẩm quyền xác nhận điều kiện của người được nhận làm con nuôi, người nhận con nuôi;

Thẩm quyền, yêu cầu đối với việc giới thiệu trẻ em cho làm con nuôi trong nước; hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi;

Bổ sung căn cứ chấm dứt nuôi con nuôi; bổ sung quy định về thu hồi, hủy bỏ giấy tờ về nuôi con nuôi trong những trường hợp cần thiết và các nội dung khác có liên quan nhằm bảo đảm việc giải quyết nuôi con nuôi được thực hiện vì lợi ích tốt nhất của trẻ em được nhận làm con nuôi.

Đối với chính sách 2 về phát triển hoạt động công tác xã hội nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết nuôi con nuôi và theo dõi tình hình phát triển của trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi, Chính phủ cơ bản thống nhất theo hướng: Huy động công chức, viên chức, người lao động làm công tác xã hội trong các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tham gia hỗ trợ giải quyết nuôi con nuôi.

Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xác nhận công dân Việt Nam đủ điều kiện nhận trẻ nước ngoài làm con nuôi

Đối với chính sách 3 về tiếp tục cải cách thủ tục hành chính gắn với tăng cường phân cấp, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi cho người dân, Chính phủ cơ bản thống nhất theo hướng: phân cấp thẩm quyền từ Bộ Tư pháp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở trong nước đủ điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi; cho phép người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên toàn quốc.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm khai thác dữ liệu có sẵn thay thế việc yêu cầu người dân phải nộp giấy tờ; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi.

Trình Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) trong tháng 6/2026

Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của các Thành viên Chính phủ; tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đánh giá kỹ tác động của các chính sách để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; hoàn thiện nội dung các chính sách, trên cơ sở đó chủ động tổ chức xây dựng dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) theo quy định, trình Chính phủ trong tháng 6/2026.

Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi)./.

Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 17/6/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011. Kể từ khi Luật Nuôi con nuôi có hiệu lực thi hành cho đến ngày 30/6/2025, trên toàn quốc đã giải quyết được 44.642 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho làm con nuôi, trong đó 39.889 trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi trong nước (chiếm 89,4%), 4.753 trường hợp trẻ em được giải quyết làm con nuôi nước ngoài (chiếm 10,6%). Số trẻ em được giải quyết làm con nuôi trong nước cao gấp 8 lần so với số lượng trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài... Điều này cho thấy sau 15 năm triển khai, Luật Nuôi con nuôi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành nền tảng pháp lý vững chắc cho công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước và có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, thực tiễn thi hành luật cũng bộc lộ những bất cập cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

