Chính phủ Phần Lan vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm giữa tranh cãi về dự án Helsinki Garden

Chính phủ liên minh của Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo ngày 21/7 đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, bất chấp sức ép từ phe đối lập liên quan đến đề xuất hỗ trợ tài chính của nhà nước cho dự án khu phức hợp thể thao và giải trí Helsinki Garden do khu vực tư nhân phát triển.

Thủ tướng Petteri Orpo đã đọc tuyên bố của chính phủ trước Quốc hội về kế hoạch hỗ trợ có điều kiện trị giá 35 triệu euro cho dự án sân vận động Garden Helsinki trong bối cảnh các cáo buộc tham nhũng. Ảnh: Quốc hội Phần Lan.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy Chính phủ của Thủ tướng Petteri Orpo nhận được 101 phiếu ủng hộ và 90 phiếu phản đối. Một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm riêng đối với cá nhân Thủ tướng cũng cho kết quả tương tự.

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành sau khi Quốc hội triệu tập phiên họp bất thường để xem xét quyết định của Chính phủ hồi tháng 4/2025 về việc cam kết hỗ trợ có điều kiện 35 triệu euro (khoảng 39,9 triệu USD) cho dự án Garden Helsinki. Khoản hỗ trợ này tương đương khoảng 10% chi phí xây dựng sân vận động đa năng và sân băng trong tổ hợp, song chưa được giải ngân và chỉ có hiệu lực nếu dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện do chính phủ đề ra.

Dự án Garden Helsinki, có tổng vốn đầu tư khoảng 800 triệu euro (912 triệu USD), bao gồm một sân vận động sức chứa 19.000 chỗ ngồi, khách sạn và các tòa nhà chung cư. Những tuần gần đây, dự án trở thành tâm điểm tranh cãi khi phe đối lập cáo buộc chính phủ thiếu minh bạch trong quá trình ra quyết định và làm dấy lên nghi ngờ về khả năng tồn tại xung đột lợi ích.

Trước áp lực từ dư luận và phe đối lập, ngày 20/7, Chính phủ Phần Lan đã rút lại cam kết hỗ trợ tài chính đối với dự án.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Orpo bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông chịu tác động trong quá trình đưa ra quyết định, đồng thời khẳng định dự án có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm việc làm cho ngành xây dựng.

Lối vào phía bắc của Garden Helsinki. Ảnh: YLE.

Hiện Chánh án Tư pháp Phần Lan đang điều tra quy trình ra quyết định của chính phủ sau khi nhận được đơn khiếu nại từ người dân. Bên cạnh đó, Văn phòng Kiểm toán Quốc gia cũng xem xét liệu doanh nghiệp phát triển dự án có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công khai các hoạt động tiếp xúc với quan chức chính phủ theo quy định về minh bạch hay không.

Giới quan sát nhận định, đây là một trong những thách thức chính trị lớn nhất đối với chính phủ của Thủ tướng Petteri Orpo kể từ khi lên nắm quyền, dù cuộc bỏ phiếu đã giúp liên minh cầm quyền tạm thời vượt qua sức ép tại Quốc hội.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã.