Israel: Thành phần ban điều hành Gaza do Mỹ công bố đi ngược chính sách của Tel Avid

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, thông báo trong tuần này của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về thành phần của một ban điều hành Gaza trực thuộc Hội đồng Hòa bình mà Tổng thống Mỹ mới công bố không được phối hợp với Israel và đi ngược lại chính sách của chính phủ Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tham dự một cuộc thảo luận tại phiên họp toàn thể của Knesset, quốc hội Israel, ở Jerusalem, ngày 23 tháng 7 năm 2025. Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố ngày 17/1, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar sẽ nêu vấn đề này với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Mặc dù vậy, tuyên bố không nêu rõ yếu tố nào trong thành phần ban điều hành bị cho là mâu thuẫn với chính sách của Israel.

Cùng ngày, phong trào Jihad Hồi giáo của Palestine cũng lên tiếng chỉ trích thành phần của “Hội đồng Hòa bình” có nhiệm vụ giám sát việc quản lý Dải Gaza đồng thời cho rằng cơ cấu của hội đồng này phục vụ lợi ích của Israel.

Người dân Palestine di chuyển giữa đống đổ nát của các tòa nhà dân cư bị phá hủy trong chiến tranh, tại thành phố Gaza, ngày 16 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố của nhóm này nêu rõ, lực lượng này cam kết thực hiện các điều khoản của giai đoạn một trong thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đồng thời khẳng định sẵn sàng thúc đẩy việc chuyển sang giai đoạn hai của thỏa thuận, ngay cả trong bối cảnh phía Israel bị cáo buộc kéo dài thời gian và tiếp tục vi phạm các điều khoản đã thống nhất. Tuy nhiên nhóm này nhấn mạnh “Hội đồng Hòa bình” được thiết lập theo các tiêu chí của Israel nhằm phục vụ lợi ích của “lực lượng chiếm đóng” đồng thời coi đây là “một chỉ dấu rõ ràng về những ý đồ xấu sẵn có đối với việc thực thi các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.”

Trước đó, ngày 16/1, Nhà Trắng ra tuyên bố công bố danh sách thành viên của “Hội đồng Hòa bình” do Mỹ dẫn dắt, với Tổng thống Mỹ Donald Trump giữ vai trò chủ tịch. Các thành viên sáng lập của ban điều hành có Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, Jared Kushner - con rể của ông Trump, cùng cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, tổng cộng 7 người.

Theo “kế hoạch 20 điểm” về ngừng bắn tại Gaza và sắp xếp hậu xung đột do Nhà Trắng công bố vào tháng 9 năm ngoái, “Hội đồng Hòa bình” sẽ giám sát việc quản trị chuyển tiếp tại Dải Gaza sau giai đoạn giao tranh. Tuy nhiên, một số nguồn tin khu vực Trung Đông nhận định, cái gọi là “Hội đồng Hòa bình” thực chất là công cụ để Mỹ kiểm soát Dải Gaza.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.