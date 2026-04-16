Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Chính phủ mới của Hungary có thể nhậm chức ngay đầu tháng 5

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Lãnh đạo phe đối lập Hungary Péter Magyar vừa cho biết chính phủ mới của ông có thể chính thức nhậm chức ngay trong tuần đầu tháng 5, sau cuộc bầu cử mà liên minh do ông dẫn dắt giành chiến thắng với đa số áp đảo trong Quốc hội.

Lãnh đạo phe đối lập Hungary Péter Magyar vừa cho biết chính phủ mới của ông có thể chính thức nhậm chức ngay trong tuần đầu tháng 5, sau cuộc bầu cử mà liên minh do ông dẫn dắt giành chiến thắng với đa số áp đảo trong Quốc hội.

Lãnh đạo phe đối lập Hungary Péter Magyar. Ảnh: Euronews

Phát biểu trước báo giới tại Budapest ngày 15/4, ông Péter Magyar cho biết nguyên thủ quốc gia đã đảm bảo rằng tiến trình chuyển giao quyền lực sẽ được đẩy nhanh, với phiên họp khai mạc Quốc hội mới dự kiến diễn ra vào ngày 6 hoặc 7/5.

Theo luật Hungary, Quốc hội mới phải họp muộn nhất vào ngày 12/5 để bầu Thủ tướng. Ông Magyar khẳng định, Tổng thống cũng đã xác nhận ông sẽ là ứng cử viên được đề cử cho vị trí Thủ tướng tiếp theo, trong bối cảnh quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra sau 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orbán.

Ông Peter Magyar (giữa), lãnh đạo đảng Tisza của Hungary vẫy quốc kỳ Hungary tại một cuộc mít tinh ăn mừng chiến thắng ở Budapest, Hungary, ngày 12 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Liên minh Tisza của ông Magyar giành đa số hai phần ba tại Quốc hội, tạo điều kiện thành lập chính phủ mới với quyền lực lập pháp mạnh, bao gồm khả năng sửa đổi Hiến pháp. Ông kêu gọi đẩy nhanh quá trình chuyển giao quyền lực vì lợi ích quốc gia, đồng thời cam kết triển khai cải tổ sâu rộng bộ máy nhà nước, trong đó có kế hoạch thành lập các bộ mới về y tế, giáo dục và môi trường. Bên cạnh đó, ông cho biết chính phủ mới sẽ rà soát lại hoạt động của truyền thông nhà nước nhằm bảo đảm tính độc lập, khách quan. Ông cũng đề nghị chính phủ hiện tại tiếp tục hoạt động như một chính phủ lâm thời và hạn chế đưa ra các quyết định quan trọng trong giai đoạn chuyển tiếp.

Ngoài ra, ông Magyar đã kêu gọi Tổng thống Tamás Sulyok từ chức sau khi chính phủ mới được thành lập, đồng thời không loại trừ khả năng thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp nếu các yêu cầu cải cách không được đáp ứng.

Theo giới quan sát, với ưu thế đa số hai phần ba tại Quốc hội, chính phủ mới của ông Péter Magyar sẽ có khả năng thực hiện các cải cách thể chế sâu rộng và định hình lại nhiều chính sách lớn của Hungary trong thời gian tới.

Minh Phương

Nguồn: AP

Từ khóa:

#Hungary #Nhậm chức #Quốc hội #tháng 5 #Chiến thắng #Chính phủ lâm thời

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Triều Tiên cho biết đã thử bắn tên lửa đạn đạo Hwasong-11 Ra, nhà lãnh đạo Kim trực tiếp thị sát

Triều Tiên cho biết đã thử bắn tên lửa đạn đạo Hwasong-11 Ra, nhà lãnh đạo Kim trực tiếp thị sát

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/4 đưa tin Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasong-11 Ra cải tiến trong một vụ thử gần đây có sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm đánh giá năng lực đầu đạn...
Mỹ bắt giữ tàu chở hàng Iran, Tehran tuyên bố trả đũa

Mỹ bắt giữ tàu chở hàng Iran, Tehran tuyên bố trả đũa

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 19/4, Mỹ cho biết đã bắt giữ một tàu chở hàng của Iran tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa, trong khi Iran tuyên bố sẽ trả đũa, làm dấy lên khả năng lệnh ngừng bắn giữa hai nước có thể không kéo dài được đến hết hai ngày như dự kiến.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh