Chính phủ mới của Hungary có thể nhậm chức ngay đầu tháng 5

Lãnh đạo phe đối lập Hungary Péter Magyar vừa cho biết chính phủ mới của ông có thể chính thức nhậm chức ngay trong tuần đầu tháng 5, sau cuộc bầu cử mà liên minh do ông dẫn dắt giành chiến thắng với đa số áp đảo trong Quốc hội.

Lãnh đạo phe đối lập Hungary Péter Magyar. Ảnh: Euronews

Phát biểu trước báo giới tại Budapest ngày 15/4, ông Péter Magyar cho biết nguyên thủ quốc gia đã đảm bảo rằng tiến trình chuyển giao quyền lực sẽ được đẩy nhanh, với phiên họp khai mạc Quốc hội mới dự kiến diễn ra vào ngày 6 hoặc 7/5.

Theo luật Hungary, Quốc hội mới phải họp muộn nhất vào ngày 12/5 để bầu Thủ tướng. Ông Magyar khẳng định, Tổng thống cũng đã xác nhận ông sẽ là ứng cử viên được đề cử cho vị trí Thủ tướng tiếp theo, trong bối cảnh quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra sau 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orbán.

Ông Peter Magyar (giữa), lãnh đạo đảng Tisza của Hungary vẫy quốc kỳ Hungary tại một cuộc mít tinh ăn mừng chiến thắng ở Budapest, Hungary, ngày 12 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Liên minh Tisza của ông Magyar giành đa số hai phần ba tại Quốc hội, tạo điều kiện thành lập chính phủ mới với quyền lực lập pháp mạnh, bao gồm khả năng sửa đổi Hiến pháp. Ông kêu gọi đẩy nhanh quá trình chuyển giao quyền lực vì lợi ích quốc gia, đồng thời cam kết triển khai cải tổ sâu rộng bộ máy nhà nước, trong đó có kế hoạch thành lập các bộ mới về y tế, giáo dục và môi trường. Bên cạnh đó, ông cho biết chính phủ mới sẽ rà soát lại hoạt động của truyền thông nhà nước nhằm bảo đảm tính độc lập, khách quan. Ông cũng đề nghị chính phủ hiện tại tiếp tục hoạt động như một chính phủ lâm thời và hạn chế đưa ra các quyết định quan trọng trong giai đoạn chuyển tiếp.

Ngoài ra, ông Magyar đã kêu gọi Tổng thống Tamás Sulyok từ chức sau khi chính phủ mới được thành lập, đồng thời không loại trừ khả năng thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp nếu các yêu cầu cải cách không được đáp ứng.

Theo giới quan sát, với ưu thế đa số hai phần ba tại Quốc hội, chính phủ mới của ông Péter Magyar sẽ có khả năng thực hiện các cải cách thể chế sâu rộng và định hình lại nhiều chính sách lớn của Hungary trong thời gian tới.

Minh Phương

Nguồn: AP