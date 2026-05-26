Công ty TNHH Long Sơn được lựa chọn để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại xã Hà Long

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có thông báo số 220/TB-UBND, ngày 26/5/2026 về kết quả lựa chọn tổ chức, cá nhân để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại mỏ sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Công ty TNHH Long Sơn là đơn vị được xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại xã Hà Long.

Tên loại khoáng sản thực hiện thăm dò: Sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng.

Diện tích xem xét cấp giấy phép thăm dò: 210,54 ha .

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đăng tải thông báo công khai thông tin tổ chức được lựa chọn cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử của cơ quan có liên quan theo quy định.

Công ty TNHH Long Sơn có trách nhiệm nộp bổ sung đầy đủ các loại tài liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ về Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định.

