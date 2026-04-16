Chiều tối nay, Thanh Hóa đón một đợt không khí lạnh yếu, xuất hiện mưa dông rải rác

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, sáng 16/4, một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu từ phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, ảnh hưởng đến thời tiết khu vực.

Dự báo từ chiều tối 16/4 đến ngày 17/4, do tác động của rìa nam rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Thanh Hóa có nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tại khu vực trung du, miền núi phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm; khu vực đồng bằng ven biển từ 10-30mm, có nơi trên 30mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Mưa dông kèm các hiện tượng cực đoan có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và tài sản.

Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, có biện pháp phòng tránh kịp thời nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

