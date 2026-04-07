Chiến hạm Mỹ buộc phải rút lui sau cuộc tấn công của Iran

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mới đây cho biết đã nhắm mục tiêu vào tàu đổ bộ tấn công LHA-7 của Mỹ và buộc chiến hạm này phải rút lui sâu về phía nam Ấn Độ Dương.

Tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli (LHA 7) của Mỹ. Ảnh: US Navy.

Theo đó IRGC tuyên bố, đã phóng tên lửa tốc độ cao dồn dập vào tàu sân bay trực thăng và đổ bộ tấn công LHA-7, còn được biết đến với tên gọi USS Tripoli của Mỹ. Tuy nhiên, IRGC không nêu thông tin về thời gian hoặc địa điểm của cuộc tấn công.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo tàu USS Tripoli, chở theo khoảng 3.500 người cũng như máy bay vận tải và máy bay chiến đấu, đã đến Trung Đông vào ngày 27/3.

Theo IRGC, các đơn vị hải quân và không quân của Iran đã tiến hành một loạt hoạt động phối hợp và có mục tiêu tác chiến nhằm vào các căn cứ chỉ huy, điều hành, hậu cần và cơ sở hạ tầng quân sự - công nghiệp của Mỹ và Israel bắt đầu từ sáng 6/4. Trong đó, Hải quân Iran đã nhắm mục tiêu chính xác vào tàu chở hàng SDN7 của Israel bằng tên lửa hành trình, khiến con tàu bốc cháy dữ dội.

Ngoài ra, IRGC cũng tấn công khu vực phía bắc và nam của Tel Aviv, các trung tâm chiến lược ở Haifa, các công ty và nhà máy hóa chất ở Be’er Sheva và vị trí của lực lượng quân sự Israel ở Petah Tikva.

Iran phóng tên lửa trả đũa vào các mục tiêu của Israel. Ảnh: IRNA.

Trong chiến dịch tấn công, các lực lượng Tehran cũng triển khai máy bay không người lái (UAV) và tên lửa không kích trung tâm sản xuất UAV chung của Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Israel cùng một số máy bay đóng tại căn cứ không quân Ali Al-Salem.

IRGC cảnh báo, Iran và các nhóm vũ trang Hồi giáo trong khu vực sẽ tiếp tục nhắm vào các mục tiêu của kẻ thù. Ngoài ra, giao thông ở eo biển Hormuz và các hoạt động ở khu vực Vịnh Ba Tư đang được lực lượng hải quân của IRGC giám sát và bất kỳ động thái nhỏ nào của đối phương cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt từ lực lượng quân sự Iran.

Về phía Mỹ, bộ chỉ huy Trung tâm đã bác bỏ tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran về vụ tấn công vào tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli (LHA-7) của Mỹ, đồng thời tuyên bố USS Tripoli vẫn đang hoạt động trên Biển Ả Rập để hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury.

Thu Uyên

Nguồn: Sky News, TASS.