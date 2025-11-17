Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh làm việc với Tập đoàn Sumitomo - Nhật Bản

Sáng 17/11, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Tập đoàn Sumitomo - Nhật Bản về việc triển khai dự án Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa. Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở ngành liên quan của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh làm việc với Tập đoàn Sumitomo.

Tại buổi làm việc, ông Yohei Kurisu, thành viên Ban điều hành Tập đoàn Sumitomo trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tập đoàn triển khai Dự án Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa. Đây là dự án có quy mô 167 ha với tổng vốn đầu tư 115,8 triệu USD.

Ông Yohei Kurisu cũng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng để tổ chức lễ khởi công dự án đúng theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo.

Hoan nghênh lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo đến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh mong muốn với năng lực và uy tín, Tập đoàn sẽ ưu tiên các nguồn lực để triển khai dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Tỉnh Thanh Hóa sẽ chỉ đạo các sở, nghành, địa phương phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Tập đoàn Sumitomo sớm hoàn thiện hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp để khu công nghiệp đi vào hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh, sự quyết tâm của Tập đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh bày tỏ kỳ vọng Dự án Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa sẽ sớm đi vào hoạt động hiệu quả, đồng thời khẳng định sự thành công của Dự án là sự thành công của Tập đoàn và cũng chính là sự thành công của tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Tập đoàn Sumitomo tiếp tục nghiên cứu những tiềm năng, lợi thế để triển khai thực hiện các dự án khác mà tỉnh Thanh Hóa đang ưu tiên thu hút đầu tư.

Hồng Thư