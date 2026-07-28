“Chìa khóa” nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 8/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC)”, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh luôn quán triệt sâu sắc tinh thần “trọng dân và vì dân” trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC. Đồng thời, coi đó là “chìa khóa” để giải quyết những điều dân cần, dân mong.

Một buổi tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy xã Nga Sơn.

Năm 2018, bà Mai Thị Quyết, thôn Hưng Long, xã Nga Sơn và ông Mai Văn Thảo, thôn Nhân Sơn, xã Nga An, có trúng đấu giá quyền sử dụng 2 lô đất ở tại mặt bằng khu dân cư mới phía Bắc sông Hưng Long, thuộc tiểu khu 3, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn (cũ). Bà Quyết và ông Thảo đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, được UBND huyện Nga Sơn (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại mặt bằng. Thế nhưng, gần 7 năm qua, bà Quyết và ông Thảo đã nhiều lần làm đơn đề nghị UBND huyện Nga Sơn (cũ) bàn giao đất nhưng vẫn chưa giải quyết được.

Giữa tháng 3/2026, sau khi tiếp nhận đơn của bà Quyết và ông Thảo, chính quyền xã Nga Sơn (mới) đã giao Phòng Kinh tế rà soát, kiểm tra hồ sơ. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ và báo cáo cụ thể nội dung công dân kiến nghị. Kết quả kiểm tra hồ sơ cho thấy, bà Quyết và ông Thảo đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND huyện Nga Sơn (cũ) về việc “Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 29 lô đất ở (đợt 2) năm 2018”. Vị trí lô đất của bà Quyết là lô số C17 và của ông Thảo là lô số C18. Đáng nói hơn, qua kiểm tra hiện trạng 2 lô đất trên, các ngành chức năng của xã Nga Sơn phát hiện đang có cây trồng trên đất do gia đình ông Bùi Như Khuê, thôn Hưng Long trồng.

Ngày 9/4/2026, xã Nga Sơn ban hành thông báo về việc thu dọn, di chuyển cây cối tại vị trí lô C17 và C18 đối với gia đình ông Khuê. Cùng với đó, xã tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn, Công an xã, Trưởng thôn Hưng Long theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thu dọn, di chuyển cây cối trên lô C17 và C18 của gia đình. Nếu gia đình ông Khuê không tự giác thu dọn, di chuyển cây cối, chính quyền xã sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để bàn giao đất cho gia đình bà Quyết và ông Thảo theo quy định của pháp luật. Có thể nói, đây là hai trong số rất nhiều công dân có đơn, thư kiến nghị, phản ánh được Chủ tịch UBND xã Nga Sơn chỉ đạo giải quyết thấu tình, đạt lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.

Bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC”, xã Nga Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC của người dân, đặc biệt là hóa giải các vụ việc tồn đọng, kéo dài từ những năm trước. 6 tháng đầu năm 2026, xã Nga Sơn đã tiếp 183 lượt với 172 công dân kiến nghị 110 vụ việc; tiếp nhận 76 đơn, thư KNTC của công dân, trong đó có 69 đơn, thư thuộc thẩm quyền. Từ kết quả phân loại đơn, thư, chính quyền xã đã chỉ đạo giải quyết 54 đơn, thư của người dân theo đúng quy định của pháp luật; số còn lại đang được tập trung xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền của tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được tỉnh Thanh Hóa và các địa phương chỉ đạo giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, Thanh Hóa là tỉnh đông dân, đang triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội nên phải thu hồi đất, ảnh hưởng nhiều hộ dân. Quá trình triển khai, việc tuyên truyền, giải đáp chính sách pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiếp nhận kiến nghị của người dân có lúc chưa kịp thời, dẫn đến phát sinh đơn, thư KNTC. Theo số liệu tổng hợp, trong 6 tháng năm 2026, các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh đã tiếp nhận 9.640 đơn, thư KNTC của công dân, tăng 1.957 đơn, thư so với cùng kỳ năm 2025. Qua phân loại có 5.645 đơn, thư với 5.471 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã tập trung giải quyết 5.237/5.471 vụ việc KNTC, kiến nghị của người dân, đạt tỷ lệ 95,72%.

Bên cạnh đó, với tinh thần gần dân, sát dân, bảo vệ quyền lợi của người dân, công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC, phản ánh, kiến nghị của người dân đã được các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh, nhất là người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện đúng quy định. Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 6 tháng năm 2026, toàn tỉnh đã tiếp 10.256 lượt, với 11.258 công dân, phản ánh, kiến nghị, KNTC 8.189 vụ việc. Qua công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư KNTC, các cơ quan chức năng của tỉnh đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 1,327 tỷ đồng và 1.800m2 đất. Đồng thời, công nhận bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng bổ sung số tiền 5,815 tỷ đồng và 718m2 đất cho 38 hộ gia đình, cá nhân...

Sự chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt từ các cấp ủy Đảng, chính quyền của tỉnh. Bằng những cách làm sáng tạo, thấu tình đạt lý, các cấp ủy Đảng, chính quyền của tỉnh từng bước hóa giải nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Đây chính là nền tảng để giữ được lòng dân, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Hòa Bình