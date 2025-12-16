Châu Âu thống nhất bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhóm họp tại Thủ đô Berlin (Đức) và ra tuyên bố chung nhất trí rằng, Ukraine chỉ có thể xem xét bất kỳ quyết định nào liên quan đến vấn đề lãnh thổ trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình với Nga khi nước này được bảo đảm an ninh vững chắc và lâu dài. Lập trường này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đang được đẩy mạnh.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff chụp ảnh chung tại Phủ Thủ tướng ở thủ đô Berlin (Đức), ngày 15/12/2025. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố chung được thông qua sau hội nghị ngày 15/12, các nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh rằng bảo đảm an ninh cho Ukraine là yếu tố then chốt đối với an ninh khu vực châu Âu – Đại Tây Dương rộng lớn hơn. Theo đó, Ukraine cần duy trì lực lượng vũ trang ở quy mô thời bình khoảng 800.000 quân để đủ khả năng răn đe và tự vệ trước các mối đe dọa trong tương lai.

Một nội dung trọng tâm của gói bảo đảm an ninh là việc thành lập một lực lượng đa quốc gia tại Ukraine do châu Âu dẫn dắt, với sự tham gia của các quốc gia sẵn sàng đóng góp và được Mỹ hỗ trợ. Lực lượng này dự kiến sẽ hỗ trợ tái thiết quân đội Ukraine, bảo vệ không phận, bảo đảm an ninh hàng hải, đồng thời có thể hoạt động ngay trên lãnh thổ Ukraine. Bên cạnh đó, Mỹ sẽ đóng vai trò chủ trì một cơ chế giám sát và xác minh lệnh ngừng bắn, nhằm phát hiện sớm và ứng phó với bất kỳ hành động vi phạm nào.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin cùng ngày 15/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán với Mỹ và châu Âu “khó khăn nhưng mang tính xây dựng”. Ông khẳng định Ukraine cần những bảo đảm an ninh rõ ràng, đáng tin cậy và có khả năng thực thi trước khi xem xét bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến lãnh thổ, đồng thời nhấn mạnh rằng chỉ người dân Ukraine mới có quyền quyết định tương lai đất nước mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine đang “gần hơn bao giờ hết”. Ảnh: AFP.

Về phía Mỹ, phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine đang “gần hơn bao giờ hết”. Ông Trump nói rằng ông đã có các cuộc trao đổi “rất dài và rất tốt” với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cũng như lãnh đạo Pháp, Đức, Anh và NATO, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía châu Âu đối với nỗ lực chấm dứt xung đột.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết Washington đã tiến hành nhiều cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin, song thừa nhận rằng những khác biệt đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề lãnh thổ, vẫn chưa được giải quyết.

Ngọc Liên

Reuters/Al Jazeera.