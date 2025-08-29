Tổng thống Ukraine yêu cầu châu Âu xác định rõ các đảm bảo an ninh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết điều quan trọng là phải đưa ra một định nghĩa rõ ràng về các đảm bảo an ninh cho Ukraine như một phần của kế hoạch đảm bảo giải pháp hòa bình với Nga.

Ảnh: Reuters.

Sau cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki và các nhà lãnh đạo Estonia, Latvia, Lithuania và Đan Mạch, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết những người tham gia cuộc họp đã “đồng bộ” lập trường, tìm cách gây áp lực lớn hơn lên Nga trước các cuộc họp ngoại giao về cuộc xung đột Ukraine.

Ông Zelenskiy cho biết Ukraine cần một cơ sở vững chắc cho các đảm bảo an ninh. “Khi chúng ta nói về đảm bảo an ninh, chúng ta cần những câu trả lời rõ ràng - ai sẽ giúp chúng ta phòng thủ trên bộ, trên không và trên biển?” ông nói. "Và chính xác thì các bạn có thể tham gia như thế nào. Tôi yêu cầu các bạn xác định rõ vai trò của mình."

Ông Zelensky cho biết “điều quan trọng là Tổng thống Trump thấy rằng chúng ta ở châu Âu đang đoàn kết trong quyết tâm chấm dứt chiến tranh”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố gắng sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky. Đồng thời khẳng định có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow nếu không có tiến triển trong việc chấm dứt xung đột.

Các quan chức cấp cao của Ukraine dự kiến ​​sẽ có cuộc hội đàm với các quan chức chính quyền Mỹ tại New York vào ngày hôm nay (29/8).

TD (theo Reuters)