Châu Âu sẵn sàng ứng phó nguy cơ Mỹ áp thuế mới

Chủ tịch Nhóm các nước sử dụng đồng euro Kyriakos Pierrakakis cho biết, châu Âu đã chuẩn bị các phương án đối phó trước khả năng Mỹ áp thuế mới đối với hàng hóa của Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương gia tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa nâng thuế đối với ô tô và xe tải nhập khẩu từ EU lên mức 25%. Ảnh: CCTV

Phát biểu với truyền thông ngày 4/5, ông Pierrakakis nhấn mạnh đối thoại vẫn là lựa chọn ưu tiên của EU, đồng thời khẳng định khối này mong muốn duy trì vai trò là một đối tác ổn định và có thể dự đoán trong nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng “mọi lựa chọn đều được đặt trên bàn” nếu các cam kết đã đạt được giữa hai bên không được tôn trọng.

Chủ tịch Nhóm các nước sử dụng đồng euro Kyriakos Pierrakakis. Ảnh: Euronews

Tương tự, phát biểu trong cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính các nước châu Âu tại Brussels, Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cho biết Liên minh châu Âu (EU) ưu tiên giải quyết bất đồng với Mỹ thông qua đối thoại, song nhấn mạnh khối này sẽ không do dự triển khai các biện pháp cần thiết nếu lợi ích bị đe dọa. Các phương án đáp trả bao gồm thuế đối ứng và công cụ phòng vệ thương mại, đã được chuẩn bị trong trường hợp căng thẳng tiếp tục gia tăng.

Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil. Ảnh: Euronews

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đe dọa nâng thuế đối với ô tô và xe tải nhập khẩu từ EU lên mức 25%.

Động thái này làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa hai bên, vốn đang bị ảnh hưởng bởi việc chậm triển khai một thỏa thuận thương mại đạt được từ năm 2025. Phía EU cho rằng họ đã thực hiện đầy đủ các cam kết, trong khi Washington cáo buộc khối này chưa tuân thủ thỏa thuận.

Cùng thời điểm, các nguồn tin quốc tế cho biết Liên minh châu Âu đang thúc đẩy đàm phán nhằm tránh kịch bản áp thuế mới, đồng thời chuẩn bị các biện pháp bảo vệ lợi ích kinh tế của khối nếu căng thẳng leo thang.

Giới quan sát nhận định, tranh chấp thương mại lần này không chỉ tác động đến ngành công nghiệp ô tô châu Âu mà còn có thể ảnh hưởng rộng hơn tới quan hệ kinh tế và chiến lược giữa hai bờ Đại Tây Dương trong thời gian tới.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Euronews