Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

“Chất thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động Thanh Hóa

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Luôn có mặt ở những “điểm nóng” trên tuyến đầu của mặt trận đấu tranh, trấn áp tội phạm, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) được xem là “lá chắn thép”, giúp Công an Thanh Hóa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. “Chất thép” ấy là kết quả của những tháng ngày trường kỳ khổ luyện, áp dụng kỷ luật nghiêm ngặt với mục tiêu “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”.

“Chất thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động Thanh Hóa

Với tinh thần “vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, cán bộ, chiến sĩ CSCĐ ngày đêm ra sức tập luyện để nắm vững lý thuyết và thực hành các động tác võ thuật...

“Chất thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động Thanh Hóa

Dù chế độ luyện tập khắc nghiệt nhưng các cán bộ, chiến sĩ CSCĐ luôn khắc phục khó khăn để đạt được mục tiêu đề ra.

“Chất thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động Thanh Hóa

Duy trì nghiêm túc công tác huấn luyện, đảm bảo mỗi cán bộ, chiến sỹ đều thuần thục kỹ chiến thuật, võ thuật, nghiệp vụ CSCĐ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị - công cụ hỗ trợ.

“Chất thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động Thanh Hóa

Xác định “thao trường đổ mồ hôi - chiến trường bớt đổ máu”, cán bộ, chiến sĩ CSCĐ nỗ lực tập luyện để thực hiện những động tác võ thuật chính xác và đúng kỹ thuật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

“Chất thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động Thanh Hóa

“Chất thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động Thanh Hóa

Cán bộ chiến sĩ CSCĐ luyện tập những bài tập khí công có độ khó cao...

“Chất thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động Thanh Hóa

Trong lực lượng CSCĐ có những “bông hồng thép” cũng rất thuần thục võ thuật.

“Chất thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động Thanh Hóa

Các tình huống diễn tập được các chiến sĩ CSCĐ thực hiện thuần thục

“Chất thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động Thanh Hóa

Lực lượng CSCĐ tham gia diễn tập tình huống giải cứu con tin trên nhà cao tầng.

“Chất thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động Thanh Hóa

Phát huy truyền thống vẻ vang, trong nhiều năm qua, lực lượng CSCĐ, Công an Thanh Hóa không ngừng rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng tinh nhuệ, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân, tạo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Quốc Hương

Từ khóa:

#Công an Thanh Hóa #Cảnh sát cơ động #giữ vững an ninh chính trị #Trấn áp tội phạm #lực lượng #trật tự an toàn xã hội #Chiến trường #Điểm nóng #Đấu tranh #Mục tiêu

