“Chất thép” của lực lượng Cảnh sát cơ động Thanh Hóa

Luôn có mặt ở những “điểm nóng” trên tuyến đầu của mặt trận đấu tranh, trấn áp tội phạm, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) được xem là “lá chắn thép”, giúp Công an Thanh Hóa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. “Chất thép” ấy là kết quả của những tháng ngày trường kỳ khổ luyện, áp dụng kỷ luật nghiêm ngặt với mục tiêu “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”.

Với tinh thần “vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, cán bộ, chiến sĩ CSCĐ ngày đêm ra sức tập luyện để nắm vững lý thuyết và thực hành các động tác võ thuật...

Dù chế độ luyện tập khắc nghiệt nhưng các cán bộ, chiến sĩ CSCĐ luôn khắc phục khó khăn để đạt được mục tiêu đề ra.

Duy trì nghiêm túc công tác huấn luyện, đảm bảo mỗi cán bộ, chiến sỹ đều thuần thục kỹ chiến thuật, võ thuật, nghiệp vụ CSCĐ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị - công cụ hỗ trợ.

Xác định “thao trường đổ mồ hôi - chiến trường bớt đổ máu”, cán bộ, chiến sĩ CSCĐ nỗ lực tập luyện để thực hiện những động tác võ thuật chính xác và đúng kỹ thuật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ chiến sĩ CSCĐ luyện tập những bài tập khí công có độ khó cao...

Trong lực lượng CSCĐ có những “bông hồng thép” cũng rất thuần thục võ thuật.

Các tình huống diễn tập được các chiến sĩ CSCĐ thực hiện thuần thục

Lực lượng CSCĐ tham gia diễn tập tình huống giải cứu con tin trên nhà cao tầng.

Phát huy truyền thống vẻ vang, trong nhiều năm qua, lực lượng CSCĐ, Công an Thanh Hóa không ngừng rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng tinh nhuệ, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân, tạo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Quốc Hương