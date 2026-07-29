Chặng đường lịch sử vẻ vang 96 năm Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo cách mạng

Ngày 29/7/1930 là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử cách mạng của tỉnh Thanh Hóa. Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh không chỉ chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo phong trào yêu nước trên địa bàn, mà còn mở ra bước ngoặt có ý nghĩa quyết định đối với tiến trình phát triển của quê hương. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các tầng lớp Nhân dân Thanh Hóa được tập hợp trong một khối thống nhất, cùng cả nước vượt qua những chặng đường đầy gian khổ của cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, từng bước phát triển.

Những ngày đầu thành lập, đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách bởi sự khủng bố, đàn áp khốc liệt của thực dân Pháp, hệ thống tổ chức của Đảng bộ bị tan vỡ, phải lập đi lập lại nhiều lần. Nhưng với tinh thần đoàn kết, ý chí trung kiên và sự chủ động, sáng tạo, các cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã tích cực, chủ động bắt mối liên lạc với nhau, kiên trì bám trụ trong Nhân dân, dựa vào sự bảo vệ của Nhân dân để khôi phục hệ thống tổ chức. Đảng bộ đã lãnh đạo Nhân dân đấu tranh đi đến thắng lợi trong cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trước âm mưu và hành động của thực dân Pháp khi quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai, ngày 19/12/1946, đáp Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, quân dân Thanh Hóa đã bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp. Trong quá trình cùng Nhân dân cả nước tiến hành kháng chiến, quán triệt sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Trung ương Đảng về xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, thành căn cứ, hậu phương của cuộc kháng chiến, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo các cấp, các ngành phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hậu phương Thanh Hóa vững mạnh cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự; huy động tối đa sức người, sức của chi viện cho các chiến trường và đã hoàn thành xuất sắc vai trò là căn cứ, hậu phương lớn của cả nước.

Trong các chiến dịch lớn trong Đông Xuân 1951-1952 và 1953-1954, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp, các ngành và Nhân dân huy động khối lượng lớn lương thực, thực phẩm, vũ khí đạn dược cho các chiến trường và đóng góp rất lớn về lực lượng con người trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các chiến trường.

Đặc biệt, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, cùng với việc đóng góp lớn về số lượng thanh niên nhập ngũ tham gia chiến đấu và bổ sung các đơn vị bộ đội địa phương trực tiếp chiến đấu ở các chiến trường, Thanh Hóa đã huy động hơn 178.924 dân công dài hạn và ngắn hạn, chiếm gần 70% tổng số dân công của toàn chiến dịch; đồng thời huy động khối lượng lớn lương thực, thực phẩm và vũ khí, đạn dược phục vụ cho chiến trường.

Với sự đóng góp to lớn đó của Đảng bộ, quân và dân Thanh Hóa, trong lần về thăm Thanh Hóa năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi: “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”[1].

Bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Ngay sau năm 1954, để khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh và thực nhiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa, hàng loạt phong trào thi đua được Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa phát động trong mọi ngành, mọi giới, mọi địa phương, đơn vị. Qua các phong trào, nhiều điển hình tiên tiến đã được nhân rộng trên toàn miền Bắc.

Đặc biệt, trong điều kiện chiến tranh ác liệt khi đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh ra miền Bắc, quán triệt chủ trương của Trung ương Đảng, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và Nhân dân chuyển hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thời chiến, vừa bảo đảm sản xuất, vừa giữ vững mạch máu giao thông và tổ chức chiến đấu tại chỗ để bảo vệ quê hương. Trong đó, chiến thắng Hàm Rồng ngày 3-4/4/1965 trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và làm nức lòng quân dân cả nước. Thi đua với quân dân Hàm Rồng, các địa phương trong tỉnh đã sáng tạo nhiều phương pháp đánh địch và lập công xuất sắc như: tự vệ Nhà máy điện Hàm Rồng, quân dân xã Quảng Tường, dân quân xã Minh Khôi, lão dân quân Hoằng Trường, nữ dân quân Hoa Lộc,...

Sau khi đế quốc Mỹ tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc, tranh thủ thời gian hòa bình, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo Nhân dân tích cực đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... củng cố hậu phương và đáp ứng mọi yêu cầu của tiền tuyến lớn miền Nam. Trong đó, nhiệm vụ tuyển quân thực sự trở thành phong trào quần chúng sâu rộng. Hằng năm, Thanh Hóa đều vượt chỉ tiêu tuyển quân được Trung ương giao.

Vào cuối năm 1974 đầu năm 1975, thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị về giải phóng hoàn toàn miền Nam, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương huy động cao nhất, nhiều nhất tiềm lực của hậu phương để chi viện vào chiến trường miền Nam, nhất là bổ sung lực lượng tân binh chi viện cho chiến trường miền Nam và đã góp phần quan trọng vào chiến thắng ngày 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do hậu quả chiến tranh và những hạn chế của cơ chế quản lý cũ, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vẫn kiên trì lãnh đạo khôi phục kinh tế, ổn định đời sống Nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt, trong quá trình lãnh đạo Nhân dân trong tỉnh cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng đổi mới tư duy phát triển, chủ động cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương thành những nghị quyết, chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Qua các kỳ Đại hội, tư duy phát triển của tỉnh ngày càng toàn diện, hiện đại và có tầm nhìn dài hạn, tạo nền tảng quan trọng để Thanh Hóa đạt được nhiều thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; vị thế và uy tín của tỉnh ngày càng được nâng cao.

Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu đã đề ra trong các Đại hội, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, chương trình thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương khắc phục những khó khăn, thách thức và phát huy hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị khóa XIII về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ để lãnh đạo, điều hành xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa, tạo bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện, sâu sắc về mọi mặt và đạt được nhiều thành tựu.

Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong 96 năm xây dựng, phát triển và lãnh đạo phong trào cách mạng không chỉ để thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, mà quan trọng hơn là để tiếp tục khẳng định những giá trị bền vững đã được hun đúc qua thực tiễn, từ đó xác định rõ hơn những yêu cầu mới đang đặt ra đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ trong giai đoạn phát triển hiện nay.

ThS. Lê Ái Bình

Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.10, tr.598.